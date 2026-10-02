Altyapıda geleceği gözeten yenileme: Altıyüzevler'de asbest hattı değişiyor

Çalışmanın detayları:

Tokat Belediyesi, Altıyüzevler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 550 metrelik asbest içme suyu ana şebeke hattını yenilemek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, Danişment Gazi Caddesi'nin Danişment Gazi 3. Sokak ile Kaşıkçı 4. Sokak arasında kalan bölümünde yürütülen çalışmalarda 500 metrelik kanal kazısını tamamladı.

Mevcut hattın yerine döşenecek 315 milimetre çapındaki PE100 boruların 400 metrelik bölümünde kaynak işlemleri gerçekleştirildi. Yenilenen hat, Altıyüzevler'in yanı sıra Güneşli ve Kaşıkçıbağları mahallelerindeki çeşitli yerleşim alanlarına da içme suyu sağlayacak. Çalışmayla söz konusu bölgelerde içme suyu arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, altyapı çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Şehrimizin altyapısını günü kurtaran değil, geleceği gözeten bir anlayışla yeniliyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlayan hatlarımızı modern ve uzun ömürlü sistemlerle değiştirerek hemşehrilerimize daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı sunuyoruz" dedi.

Yazıcıoğlu, Altıyüzevler'deki çalışmanın birden fazla mahalleyi ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Sağlam altyapı, güçlü şehir demektir. Tokat'ımız için canla başla Üretken Belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOKAT BELEDİYESİ, ALTIYÜZEVLER MAHALLESİ’NDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 550 METRELİK ASBEST İÇME SUYU ANA ŞEBEKE HATTINI YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.