Eskişehir mutfak mirası kitapla gelecek kuşaklara taşınıyor

Eskişehir lezzetleri kitabı tanıtıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yardımsevenler Derneği (TYSD) Eskişehir Şubesi iş birliğiyle hazırlanan Eskişehir Lezzetleri adlı kitap, kentin zengin mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Porsuk Konukevi'nde düzenlenen tanıtım programında kitapta yer alan 12 yöresel lezzetin tarihçesi ve 37 özgün tarifin bir araya getirildiği belirtildi.

Projenin amacı ve içerik:

Kitap, Eskişehir'in göçlerle oluşan mozaik mutfak birikimini belgelemeyi amaçlıyor. Hazırlık sürecinin 2026 Eskişehir Yılı kapsamındaki kalıcı katkılardan biri olduğu vurgulandı. İçerikte kentle özdeşleşmiş yemeklerin tarihçeleri, hazırlama aşamaları ve yöresel hikâyeleri yer alıyor. Hazırlayan ekip, kitapta yalnızca tarifleri değil, aynı zamanda bu yemeklerin aile sofralarındaki yerini ve kültürel anlamını da kayıt altına aldıklarını belirtti.

Kitapta yer alan malzemelerden sunum tekniklerine, nesilden nesile aktarılan inceliklere kadar birçok detay okuyucuya aktarılıyor. Yayıncılık sürecinde kentin müze ve parklarındaki kafelerle iş birliği planlanarak, kitaptaki tatların tanıtılması ve satışına yönelik dağıtım ağı oluşturuldu.

Tanıtım töreni ve katılımcılar:

Programa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, TYSD Eskişehir Şube Başkanı Serpil Çamoğlu ile oda, borsa temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Ayşe Ünlüce, eserin 2026 yılına kalıcı bir hediye olarak hazırlandığını ve kent yemek kültürünün göçlerle şekillenen çeşitliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

TYSD Eskişehir Şube Başkanı Serpil Çamoğlu ise projenin fikir öncüsünün Ünlüce olduğunu belirterek, kitaba yüzyılların emeğini taşıyan annelerin, kayınvalidelerin ve teyzelerin tariflerinin aktarıldığını söyledi. Konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, kitapta yer alan yöresel lezzetlerin konuklara ikram edilmesiyle sona erdi. Kitabın TYSD Eskişehir Şubesi ile kentteki müze ve parklarda yer alan çeşitli kafelerde satışa sunulacağı açıklandı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE