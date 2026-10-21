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Amasya için omuz omuza: TSO başkanı projelerde iş birliğini vurguladı

Amasya TSO Başkanı Nureddin Güçyetmez, şehir yararına projelerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalışacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Amasya için omuz omuza: TSO başkanı projelerde iş birliğini vurguladı

iş birliği ve hedefler:

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nureddin Güçyetmez, şehrin faydasına olacak projelerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya özen göstereceklerini açıkladı. Önceki dönem Amasya Belediye Başkanı ve iş adamı Mehmet Sarı ile gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Güçyetmez, "Kamu kurumları ve STK’larla iş birliği halinde Amasya’nın hayrına olan işlerde omuz omuza vererek projelerde birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu. Bu yaklaşım, altyapıdan eğitime, yerel ekonominin güçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede birlikte çalışma niyetini ifade ediyor.

yerel temsil ve destek:

Mehmet Sarı, Amasya iş dünyasının gelişiminin ve il dışındaki güçlü temsilinin önemine vurgu yaparak, Amasya TSO’nun yeni başkanı ile yönetimine başarılar diledi. Sarı'nın sözleri, yerel aktörler arasında uyumun sağlanmasının beklendiğini gösteriyor.

Sarı ayrıca MHP Amasya İl Başkanlığı ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne de ziyaretler gerçekleştirdi; bu temaslar, yeni yönetimin kent içindeki kurumlarla ilişkilerini güçlendirme çabasının işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Güçyetmez'in açıklamaları, Amasya'da ortak projelere öncelik veren bir yönetim anlayışının benimsendiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde kamu kurumları, sivil toplum ve iş dünyası arasındaki koordinasyonun somut projelere nasıl yansıyacağı yerel paydaşlar tarafından yakından takip edilecek.

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) BAŞKANI NUREDDİN GÜÇYETMEZ, ŞEHRİN FAYDASINA OLACAK...

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) BAŞKANI NUREDDİN GÜÇYETMEZ, ŞEHRİN FAYDASINA OLACAK PROJELERDE KAMU KURUMLARI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPMAYA ÖZEN GÖSTERECEKLERİNİ AÇIKLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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