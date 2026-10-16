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Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi T.M.K., Hızırpaşa Mahallesi'ndeki evinde sabah ölü bulundu; polis şüpheli ölüm için inceleme başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasya'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde ölümü soruşturuluyor

Amasya'da evinde ölü bulunan 16 yaşındaki öğrenci

Sabah saatlerinde Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde, 16 yaşındaki lise 10. sınıf öğrencisi T.M.K. ölü bulundu. Olay, kızını kahvaltıya kaldırmak isteyen babanın odanın kapısının kilitli olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olayın gelişimi:

Baba, kapıyı anahtarla açtıktan sonra odada hareketsiz halde bulunan T.M.K.'yı görerek durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk tespitler üzerine genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve aile durumu:

Polis ekipleri, şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı. Evden çıkartılan cenaze tabuta konularak hastane morguna götürüldü. Kızın daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi; evdeki bedensel engelli annesi de büyük acı yaşadı.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Amasya&#039;da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

Amasya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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