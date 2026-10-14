Amasya’da 200 binden fazla büyükbaş hayvan şap aşısı programına alındı

Aşılama seferberliği başlatıldı:

Amasya'da çevre iller ile bir köyde tespit edilen şap vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı tedbirler hayata geçirildi. Yetkililer, hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu ve 200 binden fazla büyükbaş hayvanın aşılandığını açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile il hayvan sağlığı zabıtası komisyonunun koordinasyonunda yürütülen çalışmanın yaklaşık bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Uygulanan tedbirler ve çalışma planı:

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile il hayvan sağlığı zabıtası komisyonu kararı doğrultusunda, öncelikle hayvan hareketleri kısıtlandı ve pazarlar kapatıldı. Aşılama ekipleri seferber edilerek kırsal ve kent merkezindeki işletmelere ulaşılması hedefleniyor. Yetkililer, yetiştiricilerin bakanlığın aşılama programlarına uyarak hayvanlarını zamanında aşılatmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şap hastalığının belirtileri ve olası etkileri:

Şap, çiftlik hayvanları arasında bulaşıcı bir hastalık olup belirtileri arasında ağız içi ve çevresinde, toynaklarda, memelerde ve deride kabarcıklar; ateş, halsizlik, aşırı tükürük salgısı ve iştahsızlık sayılıyor. Hastalığın sürülerde kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe yol açtığı, dolayısıyla ekonomik kayıplara neden olabileceği yetkililerce bildirildi.

Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan aşılama önemine dikkat çekerek, "Aşıdan sonra hastalık çıktığına yada hayvanın yavru attığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler değil. Bu hastalığın tedavisi olmadığı için en önemli şey korunma. Korunmanın da birinci prensibi aşılamadır. Yetiştiricilerimize hayvanlarının aşılamasını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Pehlivan ayrıca yaban hayvanlarının ve kuş sürülerinin hastalığın yayılmasında rol oynayabildiğini belirterek, "Enfekte bir yere yemlemeye inen kuş sürüleri bile bu hastalığı çok uzaklara taşıyabiliyor. Düzenli olarak aşılama yapıldığı sürece çok ciddi problem yaşanacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Ahmet Başkıran da, "Aşılama hayvanların hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve oluşabilecek ekonomik kayıpları da azaltır. Bu nedenle yetiştiricilerimizin bakanlığımızın aşılama programlarına uyarak hayvanlarını zamanında aşılatması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İşletmesindeki hayvanları aşılanan yetiştirici Nusret Göv ise ekiplerin aşılama çalışmalarını özenle yürüttüğünü belirterek emek verenlere teşekkür etti. Yetkililer, aşılamanın yaygınlaştırılması ve veteriner kontrollerinin sürdürülmesiyle şap riskinin asgariye indirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

AMASYA’DA ÇEVRE İLLERDE VE BİR KÖYDE GÖRÜLEN ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA HAYVAN PAZARLARININ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILMASININ ARDINDAN TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE 200 BİNDEN FAZLA BÜYÜKBAŞ HAYVAN AŞILANIYOR.