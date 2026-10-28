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Amasya'da kardeşler dağ temizleyip Türk bayrağı açtı

Amasya'da Altan ve Ercan Eftelioğlu, Ferhat Dağı eteğindeki Çakallar Mahallesi ormanında 8 torba çöp toplayıp 29 Ekim için Türk bayrağı açtı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Amasya'da kardeşler dağ temizleyip Türk bayrağı açtı

Amasya'da kardeşler dağ temizleyip Türk bayrağı açtı

Amasya'nın Ferhat Dağı eteğindeki Çakallar Mahallesi ormanında iki kardeş, çevre temizliği yaptı ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin amacı:

Altan Eftelioğlu ile ağabeyi Ercan Eftelioğlu, etkinliği hem doğayı koruma bilinçlendirmesi hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı simgesel bir şekilde kutlama amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Temizlik çalışmasının detayları:

İkili, bölgede bulunan plastik ve cam atıklar ile çevreye bırakılmış çöp ve şişeleri toplayarak 8 torba dolusu atık topladı. Çalışmanın ardından, şehre hakim bir yamaçta Türk bayrağı açıldı.

45 yaşındaki Altan Eftelioğlu, etkinlikle ilgili olarak, "Çocukluğumuzun geçtiği ormanda temizlik yaptık. Bayrağımızı açtık. Bayrağa ve doğaya sevgi anlamında bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Yerel ölçekte gerçekleştirilen bu çalışma, yeşil vatanın korunmasına dikkat çekerken benzer girişimlerin çoğalmasına yönelik çağrıyı da beraberinde getirdi.

AMASYA’DA ORTA YAŞLARDAKİ İKİ KARDEŞ ŞEHRİN ZİRVESİNDE DOĞAYI KİRLETEN ÇÖP TOPLAYIP 29 EKİM...

AMASYA’DA ORTA YAŞLARDAKİ İKİ KARDEŞ ŞEHRİN ZİRVESİNDE DOĞAYI KİRLETEN ÇÖP TOPLAYIP 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAK AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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