Amasya'da şap alarmı: hayvan pazarları geçici süreyle kapatıldı

Amasya'da şap için alınan tedbirler

Amasya Valiliği, çevre iller ve merkeze bağlı bir köyde tespit edilen şap vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarları ve satış yerlerini ikinci bir duyuruya kadar kapattı. Karar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alındı.

Valilik kararı, hayvan sağlığını korumayı ve muhtemel salgınların önüne geçmeyi hedefliyor; ilgili birimler tarafından tedbirler güçlendirildi ve saha çalışmaları hızlandırıldı.

Nakil ve denetim koşulları:

Valilikten yapılan açıklamada, pazarların kapatılmasının il genelinde kapsamlı bir hayvan sevk yasağı anlamına gelmediği vurgulandı. Hayvan hareketleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. İller arası ve il içi nakillerde veteriner sağlık raporu, gerekli sağlık şartları, kayıt ve diğer belgelerin bulunması ile denetim kurallarına uyulması şartı aranıyor; bu koşullar sağlandığında genel bir kısıtlama uygulanmayacak.

Saha çalışmaları ve yetiştiricilere çağrı:

İl genelinde ekiplerin saha taramaları, aşılama ve denetim çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yetiştiricilere hijyen kurallarına titizlikle uymaları, şüpheli hayvanları izole etmeleri ve yetkili veterinerlere bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Alınan tedbirlerin etkinliği, denetim ve bildirim süreçlerinin sıkı uygulanmasına bağlı olacak.

AMASYA VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE AMASYA İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYONU TARAFINDAN ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE OLASI SALGINLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA TEDBİRLER ARTIRILDI.