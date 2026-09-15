Amasya'da su zammı tartışma yarattı: metreküp 27,67 TL

Amasya'da su fiyatları üç yılda hızla yükseldi

Amasya'da metreküpü üç yıl önce 1 TL olan içme suyu, son artışlarla birlikte 27,67 TL'ye kadar çıktı. Kentte suyun fiyatı, yaz aylarında birim bazında doğalgaz ve elektriği geride bıraktı. Fiyat artışı şehre uzun süre hizmet veren yönetim değişikliği sonrası kademeli olarak uygulandı.

zam süreci ve dönüm noktaları:

Belediye, 2019-2024 döneminde MHP tarafından yönetildiğinde su uzun süre 1 TL olarak satıldı; ayrıca ramazan ve dini bayramlarda halktan su ücreti alınmadı. 31 Mart seçimlerinin ardından yönetimi devralan CHP döneminde su önce 5 TL, ardından 11 TL ve 19 TL olarak güncellendi. En son yapılan artışla metreküp fiyatı 27,67 TL oldu.

meclis üyesinin değerlendirmesi:

Oğuz Kaan Sütoğlu (MHP Amasya Belediye Meclisi Üyesi) değişimin büyüklüğünü şu sözlerle özetledi: "Yaklaşık 2 yıllık süreçte suya yüzde 400'ün üstünde zam gelmiş durumda. Yazın elektrik, doğalgaz ve su fiyatları yarış içerisinde." Sütoğlu, suyun Amasya'nın öz kaynaklarından geldiğini vurgulayarak birim fiyatın ithal edilen doğalgaza göre daha pahalı hale geldiğine dikkat çekti: "1 metreküp su 1 metreküp doğalgazdan neredeyse yüzde 50 daha pahalı."

esnaf ve yurttaş tepkileri:

Esnaf Tuncay Çuhadar, ilin geçmişte Türkiye'de suyun en ucuza satıldığı illerden biri olduğunu hatırlatarak, "Sadece 1 TL'den satılıyordu. Ayrıca bu yıl suyumuz bol. Acaba Amasya Belediyesi'nin gelirleri azaldı da su fiyatlarına zam yaptılar. Su faturası doğalgaz ve elektriğin çok önüne geçti. Gelen müşterilerimiz de su faturalarından yakınıyorlar. 'Hamam mı çalıştırıyoruz?' diye söyleniyorlar" dedi.

Bir diğer esnaf Mehmet Demir ise fiyat artışının gerekçesini sorguladı: "Elektrik ve doğalgazdan daha düşük gelmesi beklenen su faturası çok yüksek. Sebebini de anlamak mümkün değil. Çünkü su 20 kilometre ilerideki Akdağ'dan geliyor. Fiyatın bu kadar yükselmesinin bir izahı lazım."

Yerel yönetim değişikliğinin ardından art arda gelen zamlar, hem hane halkı hem de hizmet sektöründe maliyet algısını değiştirdi. Suyun öz kaynaklardan sağlandığı vurgulanırken, yurttaşlar ve esnaf artışların gerekçesini ve şeffaf bir açıklama bekliyor.

METREKÜPÜ 3 YIL ÖNCE 1 TL'LİK FİYATIYLA TÜRKİYE'DE SUYUN EN UCUZA SATILDIĞI İL OLAN AMASYA'DA SUYUN METREKÜPÜ 27,67 TL'YE KADAR YÜKSELDİ