amasya'nın çiçek bamyasının kurusu gramla pazarda alıcı buluyor

Amasya’da çiçek bamyanın kurusu pazarda gramla değer görüyor

Amasya’nın tescilli çiçek bamyası hem taze hem de kurutulmuş biçimiyle pazarda alıcı buluyor. Bölge üreticileri, yaş bamyanın kilosunu 300 TL’den, kurusunu ise kilogram bazında 3 bin TL fiyatlandırıyor; özellikle kurusu 100 gramlık paketlerle satılarak talep artırılıyor.

üretim ve kurutma süreci:

Minik çiçek bamyaları yaklaşık dört ay boyunca her sabah toplanıyor. Toplanan bamyalar ipe dizilerek askıda kurutuluyor ve bu yöntemle yıl boyunca satışa hazır hale getiriliyor. Pazarda kurusunun 100 gramı 300 TL’den alıcı bulurken, üretimin büyük bölümü askıda kurutulmuş şekilde tüketiciye ulaşıyor.

tüketim alanları ve ekonomik boyutu:

Coğrafi işaretli ürün olarak bilinen çiçek bamyadan il genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton verim bekleniyor. Konya ve Kayseri gibi illerde, düğün, mevlit ve törenlerde baş yemek olarak sunulması nedeniyle önemli miktarda tüketiliyor.

Pazar esnafı Metin Kantarcı, "Hızır’ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar" dedi.

Üreticiler de sezonun bereketli geçtiğini belirtiyor. Boğaköy’den Ali Özçelik, "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah’a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu. Bölgenin yöresel yemeği olan Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeğinin özen gerektirdiğini söyleyen Güven Ürgüp, "Her hatun bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ayten Ürgüp ise bamyayı şifa kaynağı olarak gördüklerini ve severek tükettiklerini belirtti. Hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çeken çiçek bamya, kurutularak küçük paketlerle satılması sayesinde pazarda yıl boyu rağbet görüyor.

AMASYA'NIN TESCİLLİ ÇİÇEK BAMYASININ KURUSU PAZARDA GRAMLA SATILIYOR. 100 GRAM KURU BAMYANIN 300 TL'DEN SATILDIĞI YÖREDE HALK BU SEBZEYİ "HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞEN BAMYA" OLARAK DEĞERLİ GÖRÜYOR.