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Tavas'ın yanık kokulu koyun yoğurdu dünya pazarına açılmak için yatırım bekliyor

Coğrafi işaretli Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu, markalaşma sürecinde yatırımcı arıyor; Tavas Belediyesi üretim ve tanıtım desteği verecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tavas'ın yanık kokulu koyun yoğurdu dünya pazarına açılmak için yatırım bekliyor

Tavas'tan yatırım çağrısı:

Tavas Belediyesi, coğrafi işaret tescili alarak markalaşma yoluna giren Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu için yatırımcı çağrısını yoğunlaştırdı. Belediye yetkilileri, ürünün tanıtım çalışmalarının ardından üretimin artırılması ve sürdürülebilir bir marka yapısına kavuşturulması gerektiğini vurguluyor.

2024 yılında coğrafi işaret tescili alan yoğurdun bilinirliğinde son dönemde ciddi bir yükseliş görüldü; Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, internet arama trafiğinde "yüzde 5 bin kat artış" yaşandığını belirtiyor. Bu ilginin kalıcı olabilmesi için üretim kapasitesi ve dağıtım ağının genişletilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Üretim ve sürdürülebilirlik hedefi:

Başkan Kadir Tatık, ürünün tanıtımının yapıldığını ancak bunun sürdürülebilirliği için özel sektör yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tatık, yatırımcılara yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı: "Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurduna gelin artık yatırım yapın. Biz bunun tanıtımını yaptık. ... Belediye olarak bizler yatırım yapmak durumunda değiliz. Çünkü bu kolay bir iş değil. Yüzlerce, binlerce koyun yetiştiricisinden süt toplayacaksın, ticaret yapacaksın."

Üretimin yıl boyunca devam etmesinin önemine dikkat çeken Tatık, "Bizim koyun yoğurdunu 12 ay üretiyor olmamız lazım. Sadece beş aylık bir süreçte değil, tamamıyla 12 ay koyun yoğurdu çıkarabiliyor olmamız lazım," diye konuştu. Belediye, markanın sadece dönemsel değil sürekli bir gelir ve istihdam kaynağı olmasını hedefliyor.

Belediyenin destek taahhüdü:

Tavas Belediyesi, yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Tatık, kırsal alanlarda işletme kurmak isteyen girişimcilerin sorunlarında kendisine başvurmaları halinde destek sözü verdi: "Yatırımcılarımız eğer Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurduna yatırım yaparlarsa biz de onlara her türlü desteği sağlamaya hazırız. Hatta kırsal alanlarda işletme kurmak isteyen yoğurt yatırımcılarının sorunları olduğunda bizzat benim yanıma gelsinler."

Başkan, yatırım ölçeği için de somut örnekler verdi: "Artık birisinin gelip bin, iki bin koyunluk yetiştiriciliği yatırımı yapıp Tavas’ı ve yoğurdu ön plana çıkartması gerekiyor." Bu çağrı, yerel üreticilerin süt tedarik zincirinin organizasyonu ve ticari pazarlama altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Tavas Belediyesi, tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra ürünün tüketiciye kolay ulaştırılmasının marka değerinin korunması açısından kritik olduğunu belirtiyor. Tatık, tanınırlığın korunması için üretim, tanıtım ve dağıtımın birlikte yürütülmesi gerektiğini ve bunun için yatırımcılara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Belediyenin düzenlediği Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali ile gerçekleştirilen etkinlikler ve En İyi Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu Yarışması gibi organizasyonlar, markanın görünürlüğünü artırmaya yönelik adımlar arasında yer alıyor. Tatık, markanın henüz yolun başında olduğunu ve sürekli gelişim hedefiyle hareket edeceklerini söyledi: "Yarın, bugünden daha iyi olacağız. Ondan sonraki gün daha iyi olacağız."

Yatırım arayışı devam ederken Tavas Belediyesi, üretimi artıracak, dağıtımı kolaylaştıracak ve markayı ulusal ile uluslararası pazarlara taşıyacak girişimcileri bekliyor. Belediye yetkilileri, yatırımcıların sürece hızlı dahil olmalarının hem yerel ekonomiye hem de ürünün kalıcı tanınırlığına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdunu Türkiye ve dünya pazarına açmak için yatırımcı...

Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdunu Türkiye ve dünya pazarına açmak için yatırımcı bekleniyor

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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