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Kütahya OSB yeni genişleme alanıyla entegre bir sanayi ve yaşam merkezi hedefliyor

Kütahya OSB Yönetim Kurulu, otel & kongre merkezi, çarşı, iş merkezleri ve sanayi parsellerini içeren planlı genişleme için saha incelemesi yaptı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kütahya OSB yeni genişleme alanıyla entegre bir sanayi ve yaşam merkezi hedefliyor

Kütahya OSB yeni genişleme alanıyla entegre bir sanayi ve yaşam merkezi hedefliyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, bölgenin gelecek dönem büyüme ve yatırım planlarının önemli bir parçasını oluşturan yeni genişleme alanında saha incelemeleri gerçekleştirdi. Hazırlanan plan ve haritalar üzerinden proje alanlarının konumları yerinde değerlendirildi, alanların birbirleriyle bağlantıları ve ulaşım aksları detaylı şekilde incelendi.

genişleme alanının bileşenleri:

Genişleme alanı, yalnızca yeni üretim parsellerinden ibaret olmayan; ticari ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir kurguyla planlanıyor. İncelemede öne çıkan projeler arasında Otel & Kongre Merkezi, Çarşı, iş merkezleri ve yeni sanayi parselleri yer aldı. Bu düzenlemeyle hedef, yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren; aynı zamanda çalışanlar ve bölge ziyaretçileri için hizmet sunan bir yaşam ve iş merkezi oluşturmak.

Projelerde, farklı işlevlerin bir arada çalışacağı bir planlama anlayışı benimseniyor; ticaret, konaklama ve üretim alanlarının birbirine yakınlığı, yerinde hizmet ve lojistik verimliliğini artıracak şekilde değerlendirildi.

altyapı ve yatırım öncelikleri:

Genişleme çalışmaları; yol, enerji, doğalgaz, su, kanalizasyon ve fiber altyapı yatırımlarıyla desteklenecek. Yönetim Kurulu, saha incelemesi sırasında mevcut planlama süreçlerini değerlendirirken, bu altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi ve koordinasyonuna ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bu yaklaşım, planlı ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışının temelini oluşturuyor.

Uygulama aşamasında altyapının eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi, yeni parsellerin üretim kapasitesini ve bölgenin yatırım çekiciliğini artırması bekleniyor. Kütahya OSB yönetimi, genişleme alanını yalnızca sanayi için bir hamle değil; ticari, sosyal ve lojistik altyapıyla desteklenen entegre bir gelişim sahası olarak kurguluyor.

Sonuç olarak, Kütahya OSB’nin gerçekleştirdiği saha incelemesi ve sürdürülen planlama çalışmaları, bölgenin üretim kapasitesini ve yatırım potansiyelini ileriye taşıyacak; Kütahya’nın sanayideki konumunu güçlendirecek yeni bir gelişim alanı oluşturmayı hedefliyor.

KÜTAHYA OSB BÜYÜYOR: YENİ SANAYİ ALANININ YANI SIRA OTEL, ÇARŞI VE İŞ MERKEZLERİ GELİYOR

KÜTAHYA OSB BÜYÜYOR: YENİ SANAYİ ALANININ YANI SIRA OTEL, ÇARŞI VE İŞ MERKEZLERİ GELİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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