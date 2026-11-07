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Kuşadası'nda sınırlar zorlanıyor: uluslararası CrossFit şampiyonası başladı

Kuşadası'nda 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı uluslararası CrossFit şampiyonası başladı; çiftler halinde zorlu parkurlarda derece için yarışılıyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kuşadası'nda sınırlar zorlanıyor: uluslararası CrossFit şampiyonası başladı

organizasyonun kapsamı:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2017 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası CrossFit Şampiyonası yeniden başladı. Organizasyona, 12 ülkeden sporcular katılıyor; Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Hırvatistan, Çekya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden gelen ekiplerin bulunduğu şampiyonada toplamda yaklaşık 500 sporcu yer alıyor. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, yerel izleyici ilgisi de yüksek seyrediyor.

yarışma formatı ve kategoriler:

Atletler, olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonlarından oluşan parkurlarda mücadele ediyor. Yarışmalar Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde gerçekleştiriliyor ve sporcular çiftler halinde birbirleriyle takım ruhu içinde mücadele ederek derece elde etmeye çalışıyor. Organizasyon, sporcuların hem bireysel dayanıklılıklarını hem de eşgüdüm ve takım çalışmasını sınayan parkurlar sunuyor.

sporcu ve antrenör görüşleri:

Alsancak Team Kulübü CrossFit Uzmanı Deniz Işık, "Yeniden Kuşadası’nda olduğumuz için çok mutluyuz. Güç, dayanıklılık, kişisel beceri ve takım halinde çalışmayı gerektiren bu spora Türkiye’de olan ilgi her geçen gün artıyor. Yurt dışından gelen atletlerle birlikte Kuşadası’nda çok renkli bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Şampiyonaya katılan atletlerden Arınç Görsün ise, "Uzun yıllardır CrossFit sporu ile yakından ilgileniyorum. Daha önce birçok kez kürsüye çıkıp derece aldım. Amacım bu kez de kürsüyü görmek olacak. Genel bir kondisyon sporu olan CrossFit hem zihninizin hem de vücudunuzun gelişmesine katkı sunuyor. CrossFit’i herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Organizasyon yarın sona erecek; sporcular kupa ve madalya için son tura kadar performanslarını artırmaya devam edecek.

KUŞADASI’NDA ULUSLARARASI CROSSFİT ŞAMPİYONASI BAŞLADI

KUŞADASI’NDA ULUSLARARASI CROSSFİT ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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