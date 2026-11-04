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Kupa hedefi net: Kocaelispor finale çıkarak kupayı müzelerine götürmeyi amaçlıyor

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Öztürk, Serikspor ile eşleşme sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarak kupayı müzeye taşımak istiyoruz dedi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:48

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kupa hedefi net: Kocaelispor finale çıkarak kupayı müzelerine götürmeyi amaçlıyor

Kupa hedefi net: Kocaelispor finale çıkarak kupayı müzelerine götürmeyi amaçlıyor

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası’nda iddialı bir şekilde ilerlediklerini ve hedeflerinin finale çıkarak kupayı kulüp müzesine taşımak olduğunu vurguladı. Kura çekimi sonrası yapılan açıklama, hem kupa hem de lig hedefleri açısından kulübün beklentisini netleştirdi.

Kura ve eşleşme:

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Bu turda Kocaelispor, Serikspor ile eşleşti. Kura sonrası konuşan Öztürk, geçmiş turda sahalarında oynadıkları maçta Mazıdağı Fosfat Spor karşısında net bir skorla galip geldiklerini hatırlattı: "Geçen kupa maçımızı yine sahamızda Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadık. Net bir skorla kazandık. Kupada Kocaelispor olarak iddialı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz."

Süper Lig performansı ve gelecek planı:

Öztürk, kulübün Süper Lig’de geçen sezon yakaladığı çıkışın üzerine koyduklarını belirtti. "Geçen sene 16 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig’de iyi bir performans sergiledik. Bu sene de üzerine koyarak devam ediyoruz," sözleriyle hem ligdeki kararlılığı hem de uzun vadeli vizyonu ortaya koydu. Genç oyunculara şans vererek ve sahada kaliteli futbol oynayarak Serikspor maçını kazanmayı amaçladıklarını ekledi.

Öztürk, kupada iddialı olduklarını bir kez daha vurgulayarak, "Kupada, gidebileceğimiz en üst mertebe olan Ziraat Türkiye Kupası’na ulaşmak istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. İnşallah rakiplerimize saygı duyarak finalde kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kulüp yönetiminin hem kupa hem ligde ilerleme hedefi, yapılan açıklamalarla taraftara ve kamuoyuna net şekilde iletildi.

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖMÜR ÖZTÜRK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖMÜR ÖZTÜRK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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