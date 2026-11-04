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Mardin 1969 Spor hedefini büyüttü: rota Süper Lig

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, başlangıçta ligde kalmayı hedeflediklerini, şimdi ise takımın hedefinin Süper Lig olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mardin 1969 Spor hedefini büyüttü: rota Süper Lig

Mardin 1969 Spor'un hedefi netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kurada aynı ligden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Kura sonrası kulüp yöneticileri Hamdi Elalmış ve Baran Altıntaş basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Kuraya ilişkin değerlendirme:

Yönetim kurulu üyesi Hamdi Elalmış, Mardin yönetimi ve şehir halkı için hayırlı bir kura dilediğini belirtti. Elalmış, ilk maçın Ankara'da oynanacağını kaydederek Keçiörengücü'nü ligde tanıdıklarını ve analizlerini yaptıklarını söyledi. Ayrıca bütün Mardin halkını müsabakalara davet ederek ekibi desteklemeye çağırdı.

Altıntaş'ın hedefleri ve kulübün gelişimi:

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, Türkiye Kupası'nın şehir tanıtımı ve kulüp için önemine vurgu yaptı. Altıntaş, karşılaşmanın nerede oynanacağının kendileri için öncelikli olmadığını, her maça kazanmak için çıkacaklarını ve Allah'ın izniyle turu geçen taraf olmak istediklerini ifade etti.

Altıntaş, takımın sezon başında asıl hedefinin lige tutunmak ve ligi tanımak olduğunu; ancak alınan sonuçlar ve ilerleyiş sayesinde hedefi büyüttüklerini belirtti. Yönetici bu noktada kulübün şimdiki hedefini açıkça Süper Lig olarak duyurdu ve mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Kulüple ilgili altyapı ve tesisleşme sürecine de değinen Altıntaş, zorlu süreçlerden geçtiklerini; stad, antrenman sahası ve tesis binası eksiklikleri bulunduğunu söyledi. Bu eksikliklerin giderilmesinde Valimiz Tuncay Akkoyun'un destek verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Mevcut durumda stadyumun modernize edildiğini, tam kapasite olmasa da daha iyi bir durumda olduğunu ve antrenman sahası ile tesislerinin bulunduğunu anlattı.

Altıntaş ayrıca takım ruhuna dikkat çekti: Mardin 1969 Spor'u mütevazı bir kadro ve aile gibi bir yapı tanımladı; bu birlikteliğin başarıyı getirdiğini söyledi. Lig sıralamasına ilişkin verdiği bilgiye göre takım şu an 4. sırada ve 3. ile aralarında 3 puan fark bulunuyor. Yönetim olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve tüm maçlarda zafer için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Hem kupa hem lig hedefleri açısından yönetimin ve oyuncuların motivasyonu öne çıkıyor. Mardin 1969 Spor, kupa mücadelesinde Keçiörengücü karşısında tur atlamak için hazırlanırken şehirdeki birlik çağrıları ve tesisleşme adımları kulübün kısa vadeli hedeflerini destekliyor.

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, lige ilk çıktıklarında hedeflerinin lige...

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, lige ilk çıktıklarında hedeflerinin lige tutunup, ligi tanımak olduğunu fakat çok iyi ilerledikleri için artık Süper Lig’i hedeflediklerini söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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