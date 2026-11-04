Çorum FK'den kupada Karacabey hedefi, ligde Fenerbahçe sınavı

Çorum FK'nin kupadaki eşleşmesi ve hedefi:

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kuraya göre Çorum FK, bu turda Karacabey Belediyespor ile eşleşti; kulüp yönetimi kısa vadeli hedeflerini bu maç üzerinden şekillendiriyor.

Ahmet Aktan, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada turnuvanın önemine vurgu yaptı ve hedefleri net biçimde ortaya koydu: "Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin tüm takımlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Biz de bu turnuvada olabildiğince ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz, ilk maçımız olan Karacabey deplasmanı. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum".

Süper Lig hazırlığı ve Fenerbahçe sınavı:

Aktan, lig programında yaklaşan zorlu karşılaşmalardan özellikle Fenerbahçe maçını ön plana çıkardı. Yönetim kurulu üyesi, takımın 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmesinin ilk sezonu olduğunu hatırlatarak taraftarla yaşanan yeni sürecin önemine dikkat çekti: "1. Lig’den, Süper Lig’e çıktığımızın ilk yılını yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte bu duyguları ilk defa yaşıyoruz. Fenerbahçe’yle karşılaşacağız. Anadolu takımı olarak, Fenerbahçe’yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacağız. Ev sahibi avantajını kullanacağız."

Aktan ayrıca transfer çalışmalarına dair memnuniyetini dile getirdi ve yönetimin oluşturduğu kadroya güvendiklerini belirtti: "İyi bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımızın vizyonuyla birlikte iyi bir takım kurduk. İyi bir oyunla galibiyet alacağımızı düşünüyorum." Bu sözler, hem kupa hem de lig hedefleri açısından yönetimin beklenti ve motivasyonunu yansıtıyor.

Beklentiler ve saha içi sonuç odaklı yaklaşım:

Çorum FK cephesi, Kupada başlayacak dönemde ilk hedefi deplasmanda kazanmak olarak belirlerken, ligde güçlü rakipler karşısında da oyun kalitesine vurgu yapıyor. Yönetimin ifadesi, kulübün hem organizasyonel hem de sportif olarak sürece hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki Karacabey maçı ve Süper Lig 11. haftasındaki Fenerbahçe sınavı, takımın sezon planlaması açısından belirleyici maçlar olarak öne çıkıyor.

ÇORUM FK YÖNETİM KURULU ÜYESİ AHMET AKTAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU