Vezirköprü'den Gazze'ye yardım köprüsü kuruldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Gazze’deki insani drama dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kurulan hayır çarşısı, Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde düzenlenen törenle açıldı. Etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleştirildi ve dualarla start aldı.

protokol konuşmaları:

Belediye Başkanı Murat Gül, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan tabloya vurgu yaptı: "Orada yaşanan zulmü, yaşanan problemleri paylaşılan videolarda ve görsellerde görüyoruz. Bizim hayal bile edemediğimiz hayatı bugün oradaki kardeşlerimizin yaşadığına şahitlik ediyoruz. Burada emeği geçen herkese, özellikle elleriyle pasta ve börek hazırlayarak katkı sunan ablalarımıza teşekkür ediyorum."

Kaymakam Bayram Yıldız ise toplumun her kesiminden destek gelmeye çalışıldığını belirterek, "Başta devlet erkanımız olmak üzere 7’den 70’e Filistin ve Gazze davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız çok küçük dokunuşlar belki ama hangi safta olduğumuz önemli. Hayır çarşısında yapılan hayırların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

etkinlik akışı ve destek:

İlçe Müftüsü Muhammer Özkalaycı tarafından yapılan duanın ardından hayır çarşısının açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri stantları gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi; çarşıda gönüllüler tarafından hazırlanmış pasta ve börek gibi gıda ürünleri ile el emeği ürünler yer aldı.

Organizatörler, etkinliğin hem farkındalık yaratmayı hem de toplanacak gelirin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini hedeflediğini belirtti. Çarşı, 13 Kasıma kadar vatandaşları ağırlayacak ve yerel katkılarla desteklenmeye devam edecek.

Yerel sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, ilçenin farklı kesimlerinden gelen gönüllüler ve esnafın katılımı öne çıktı; organizasyon, bölgedeki insani durumun görünür kılınmasına yönelik yerel düzeyde atılmış somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, FİLİSTİN VE GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ DRAMA DİKKAT ÇEKMEK VE BÖLGEDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYIR ÇARŞISI, DUALARLA KAPILARINI AÇTI.