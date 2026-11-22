Paralimpik hedefe güçlü sinyal: Türkiye dünya para taekwondo şampiyonasında takım ikincisi

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na puan veren organizasyonda 62 ülkeden 245 sporcu mücadele etti. Türkiye, 16 sporcu ile katıldığı şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamlayarak takım halinde dünya ikinciliğini elde etti.

Emre Bulgur dünya şampiyonu oldu:

Milli taekwondocu Emre Bulgur, erkekler K44 80kg finalinde Meksika'dan Luis Mario Najera'yı 2-1 yenerek altın madalyaya ulaştı. Bu yıl Avrupa üçüncüsü olan Bulgur, söz konusu başarıyla kariyerinin en büyük derecesini kaydetti ve takım sonuçlarına doğrudan katkı sağladı.

Madalyalar ve kategori dağılımı:

Türkiye'nin madalya kadrosunda K44 ve K41 kategorilerinde önemli isimler yer aldı. K44 kategorisinde Mahmut Bozteke (63kg) ve Emre Bulgur (80kg) altın kazanırken, Gamze Özcan (57kg) ile Adem Arda Özkul (+80kg) bronz madalya elde etti.

K41 kategorisinde ise Semra Çelik (52kg) ve Nisanur Yiğit (65kg) altın, Sevim Nur Türkmen (47kg) gümüş; ayrıca Sabit Köse (58kg), Fatih Gültekin (70kg) ve Yaşar Sami Gökbaba (80kg) bronz madalyalar kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, milli takımı tebrik ederek, "Dünya şampiyonasını başarıyla noktalıyoruz. Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’na kadar daha da iyi hale gelmek. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızı yetiştiren aileleri, antrenörleri ve kulüplerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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