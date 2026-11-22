Adanalılar parklara akın etti

Adana'da sonbaharda hissedilen, neredeyse baharı andıran güneşli hava vatandaşları açık alanlara çekti. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve 26 dereceye kadar yükseldi. Özellikle Türkiye'nin doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Adana'daki bu sıcak günler park ve bahçelerde yoğunluğa neden oldu.

parklar ve etkinlikler:

Vatandaşlar yürüyüş yaptı, spor yaptı, banklarda oturarak güneşin tadını çıkardı ve açık havada sohbet etti. Parklardaki hareketlilik, gündüzün ılık olmasıyla birlikte aileler ve genç gruplar tarafından tercih edildi. Birçok kişi, kısa süreli de olsa güneşli havanın ruh halini iyileştirdiğini belirtti.

ziyaretçi yorumları:

Parkta güzel havanın tadını çıkaran Suat Unsuroğlu, "Ben dün Hollandadan geldim, orada hava 6 derece. Adana’ya gelince önce parka geldim. Hollanda’da şu an böyle bir hava bulamazsınız. Cennet gibi bir ülkeyiz. Hava güzel olunca insan pozitif oluyor. Hollanda’da şu an her yer soğuk. Ama Adana’ya gelince şaşırdım. Orada 2 ceket üst üste giyiyordum. Hollanda’daki herkes buraya gelmeli" dedi.

Ahmet Tuğra Yılmaz ise, "Ben de oturmaya geldim. Adana’mızı seviyoruz. Sıcak olduğu için kışın çok güzel. Adana bizi şaşırtmıyor. Birçok ülke ve şehirde her yer karlı ve yağışlı. Adana’da bu mevsimde böyle bir hava insanı mutlu ediyor. Ben de bu güzel günü değerlendirmek için parka geldim" ifadelerini kullandı.

ADANA'DA SONBAHARDAN KALMA GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR, PARK VE BAHÇELERE AKIN EDEREK GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI.