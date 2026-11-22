İlk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Karşılaşma dengeli geçti; her iki takım da gol arayışındaydı ancak kaleciler ve savunmalar öne çıktı.

Ev sahibi Erzurumspor FK'de Brandon Baiye, Martin Rodriguez ve Ibrahim Diabate'nin şutları dikkat çekerken Göztepe'de Alexis Antunes'in ortası ve Sonko'nun kafa vuruşu maçın önemli anları arasında yer aldı. Özellikle Arda Özçimenin kurtarışları ilk yarıda belirleyici oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı):

6. dakikada Martin Rodriguez’in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi.

27. dakikada Ibrahim Diabate’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği yerden şutu Arda Özçimen kurtardı.

32. dakikada Brandon Baiye’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Arda Özçimen kurtardı; dönen topu Gyrano Kerk tamamlayamadı.

45+1. dakikada sol kanattan Antunes’in ortasında Sonko kafayla topu ağlara gönderdi ancak 45+4. dakikada hakem Alper Akarsu VAR monitöründe pozisyonu izleyip gol öncesi faul tespit ederek golü iptal etti.

Kadrolar ve kartlar:

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener. Maçta sarı kart görenler: Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Gyrano Kerk (Erzurumspor FK).

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate. Yedekler: Matija Orbanic, Sefa Akgün, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Ömer Arda Kara, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Eren Tozlu, Miguel Cardoso. Teknik Direktör: Serkan Özbalta.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Richard Akkonor, Alexis Antunes, Juan Silva, Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35). Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Efkan Bekiroğlu, Ege Yıldırım, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Faustino Anjorin, Sinclair, Janderson Kosta. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA GÖZTEPE İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI