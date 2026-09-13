Ameliyat ertelenen yaşlılarda risk artıyor: cerrahi gerektiğinde tereddüt etmeyin

uzmandan uyarı:

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, nüfusun hızla yaşlandığını belirterek yaşlı hastaların ameliyat edilmesinden korkulmaması gerektiğini söyledi. Şen, toplumda yaşlıların "ameliyat masasından kalkamayacağı" yönünde bir inanış bulunduğunu, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

yanlış inanışın kaynağı ve gerçeklik:

Prof. Dr. Şen, ellerindeki vakalara atıf yaparak, kalpte stent gibi durumlar olsa dahi ameliyat öncesi ilgili uzmanlara gösterildiğinde ve göğüs hastalıkları gibi durumlar değerlendirildiğinde yaşlıların ameliyat edilebileceğini belirtti. Şen, "Hastanın sabah yatağından kalkma ihtimali veya yolda kalp krizi geçirip ölme ihtimali neyse ameliyat için tetkikler tam olduğu zaman ameliyat masasında kalma ihtimali aynıdır" sözleriyle risk değerlendirmesinin doğru tetkiklerle yapıldığında benzer olduğunu ifade etti.

cerrahi yapılmazsa doğabilecek sonuçlar:

Uzman, 75-80 yaş civarındaki hastalarda örnek vererek, kırık kalça vakalarında ameliyatın sıklıkla tek seçenek olduğunu söyledi. Şen, cerrahi yapılmazsa yaşlılarda kullandıkları ilaçlara bağlı olarak böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının daha erken bozulabileceğini ve bunun kayıplara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, bel ve boyun fıtığı, boyunda kireçlenme ya da beyin tümörü gibi cerrahi gerektiren durumların tedavi edilmemesi halinde ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Sonuç olarak Prof. Dr. Orhan Şen, yaşlıların kaliteli yaşlanması ve yataklılık, çoklu ilaç kullanımının önlenmesi için gerekli tetkikler tamamlandıktan sonra cerrahi gerektiğinde tereddüt edilmemesi gerektiğini söyledi ve bu kararların uzmanlar tarafından titizlikle verilmesi gerektiğini vurguladı.

BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ORHAN ŞEN, NÜFUSUN HIZLA YAŞLANDIĞINI BELİRTEREK, YAŞLI HASTALARIN AMELİYAT EDİLMESİNDEN KORKULMAMASI GEREKTİĞİNİ VE CERRAHİ MÜDAHALENİN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLARDA HASTALARIN AMELİYAT EDİLMESİNİN ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.