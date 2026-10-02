Ameliyathane uzmanlığı için yeni dönem Muğla'da başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sertifikalı eğitim başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 1. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, açılış toplantısıyla resmen başladı. Programın açılışı hastanenin 2. kat Kalite Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve eğitim dönemi 1 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Açılış toplantısına kimler katıldı:

Açılış toplantısına Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Mihrican Çelebi ve Yasemin Babayiğit, Eğitim Programı ve Ameliyathane Sorumlusu Nurten Şenöz, eğitim ekibi ile kursiyerler katıldı. Toplantıda programın hedefleri, uygulama takvimi ve beklentiler paylaşıldı.

Eğitimin hedefi ve içeriği:

Program kapsamında kursiyerlere ameliyathane hemşireliğine ilişkin güncel bilgi ve uygulamalar aktarılacak. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı oturumlar şeklinde planlandı; katılımcıların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ameliyathane süreçlerine hâkim olmaları amaçlanıyor.

Katılımcılara cerrahi süreçlerin yönetimi, ekip içi koordinasyon, hasta güvenliği ve bakım kalitesinin yükseltilmesine yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim programı, deneyimli sağlık profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerinin yeni kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Açılış konuşması ve beklentiler:

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, ameliyathane hemşireliğinin yüksek düzeyde mesleki bilgi, deneyim, teknik beceri, dikkat ve ekip çalışması gerektiren özel bir uzmanlık alanı olduğunu vurguladı. Özlek, ameliyathane hemşiresinin cerrahi süreçlere hâkim olmasının, cerrahi ekibin işleyişini ve ihtiyaçlarını iyi tanımasının, hasta güvenliği ile bakım kalitesini her zaman ön planda tutmasının önemine değindi.

Özlek, eğitimin hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçenleri tebrik ederek Nurten Şenöz ve eğitim ekibine teşekkür etti ve kursiyerlere başarı diledi. Programın başarılı ve verimli geçmesi temennisi paylaşıldı.

Programın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verilecek ve edinilen bilgi ile uygulama tecrübesinin ameliyathane uygulamalarına yansıtılması bekleniyor. Eğitim dönemi planlandığı üzere 3 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

MEAH’TA AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI