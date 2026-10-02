Dolar 49,1417 +0,13%
Euro 55,3047 +0,16%
Bist 12.330,45 +0,66%
Altın Gram 6.656,92 +0,26%
EUR/USD 1,1250 +0,05%
Brent Petrol 99,16 -3,08%
--°

Ameliyathane uzmanlığı için yeni dönem Muğla'da başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ekim-3 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen sertifikalı ameliyathane hemşireliği programı başladı; teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ameliyathane uzmanlığı için yeni dönem Muğla'da başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sertifikalı eğitim başladı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 1. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, açılış toplantısıyla resmen başladı. Programın açılışı hastanenin 2. kat Kalite Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve eğitim dönemi 1 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Açılış toplantısına kimler katıldı:

Açılış toplantısına Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Mihrican Çelebi ve Yasemin Babayiğit, Eğitim Programı ve Ameliyathane Sorumlusu Nurten Şenöz, eğitim ekibi ile kursiyerler katıldı. Toplantıda programın hedefleri, uygulama takvimi ve beklentiler paylaşıldı.

Eğitimin hedefi ve içeriği:

Program kapsamında kursiyerlere ameliyathane hemşireliğine ilişkin güncel bilgi ve uygulamalar aktarılacak. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı oturumlar şeklinde planlandı; katılımcıların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ameliyathane süreçlerine hâkim olmaları amaçlanıyor.

Katılımcılara cerrahi süreçlerin yönetimi, ekip içi koordinasyon, hasta güvenliği ve bakım kalitesinin yükseltilmesine yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim programı, deneyimli sağlık profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerinin yeni kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.

Açılış konuşması ve beklentiler:

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, ameliyathane hemşireliğinin yüksek düzeyde mesleki bilgi, deneyim, teknik beceri, dikkat ve ekip çalışması gerektiren özel bir uzmanlık alanı olduğunu vurguladı. Özlek, ameliyathane hemşiresinin cerrahi süreçlere hâkim olmasının, cerrahi ekibin işleyişini ve ihtiyaçlarını iyi tanımasının, hasta güvenliği ile bakım kalitesini her zaman ön planda tutmasının önemine değindi.

Özlek, eğitimin hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçenleri tebrik ederek Nurten Şenöz ve eğitim ekibine teşekkür etti ve kursiyerlere başarı diledi. Programın başarılı ve verimli geçmesi temennisi paylaşıldı.

Programın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verilecek ve edinilen bilgi ile uygulama tecrübesinin ameliyathane uygulamalarına yansıtılması bekleniyor. Eğitim dönemi planlandığı üzere 3 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

MEAH’TA AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

MEAH’TA AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sokak hayvanlarına özel Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazır...
images

Sosyal belediyecilikte örnek model: Bahçelievler'den ekmek, yemek ve emekliye de...
images

Gölcük'te eski okul arazisi çocuk evi olarak yeniden hayat bulacak
images

Vali Aktaş Emirdağ huzurevinde çınarlara sıcak ellerle ikramda bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

Düzce'de arşiv okuryazarlığını güçlendirme hedefiyle Osmanlı Türkçesi eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı