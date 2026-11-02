Amna Baloch, Ankara’da Pakistan’ın ilk kadın büyükelçisi olarak göreve başladı

göreve geliş ve öncelikleri:

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği görevine atanan Amna Baloch resmen göreve başladı. 30 yılı aşkın diplomatik tecrübesi bulunan Baloch, Pakistan tarihinde Ankara’da büyükelçi olarak görev yapan ilk kadın diplomat unvanını aldı. Yeni görevinde iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi, ortak tarih, karşılıklı güven ve dayanışma temelinde ilişkileri daha ileri taşımayı amaçladığını açıkladı.

diplomatik kariyeri ve görev geçmişi:

Baloch, 1991 yılında Pakistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Dışişleri Hizmetleri’ne katıldı. Tarih ile İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecelerine sahip olan büyükelçi, kariyeri boyunca Kopenhag ve Kolombo’daki Pakistan temsilciliklerinde görev yaptı ve Çin’in Çengdu kentinde başkonsolos olarak hizmet verdi. Baloch, 2019-2023 yılları arasında Malezya Yüksek Komiseri, 2023-2024 yıllarında ise Belçika Büyükelçisi olarak görev yaptı.

bakanlık dönemi, ödüller ve takdirler:

Kaynak metne göre, bu görevlerinin ardından Pakistan’ın 33. Dışişleri Bakanı olarak atanan Baloch, iki yıl boyunca ülkesinin dış politikasına yön veren diplomatik çalışmalara liderlik etti. Marka-e-Haq sürecindeki liderliği dolayısıyla ülke çapında takdir toplayan Baloch, 2025 yılı Bağımsızlık Günü kapsamında diplomatik liderliği nedeniyle Pakistan Başbakanı tarafından Sitara-i-Imtiaz nişanına layık görüldü.

Atanmasının ardından Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar Baloch’un hizmetlerini takdir ederek yeni görevinde başarılar diledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari da Baloch’u tebrik ederek Dışişleri Bakanlığı dönemindeki çalışmalarını takdir etti ve Pakistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Amna Baloch, kendisine verilen önemli görev dolayısıyla Pakistan Başbakanına teşekkür etti ve görevini özveri, dürüstlük ve kararlılıkla yürüteceğini belirtti. Yeni atamanın, Ankara’daki diplomatik temsilin çeşitlenmesi ve Pakistan-Türkiye iş birliğinin daha görünür hale gelmesi açısından değerlendirilmesi bekleniyor.

PAKİSTAN'IN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİNE, 30 YILI AŞKIN DİPLOMATİK TECRÜBEYE SAHİP BÜYÜKELÇİ AMNA BALOCH BAŞLADI. BALOCH, PAKİSTAN TARİHİNDE ANKARA'DA BÜYÜKELÇİ OLARAK GÖREV YAPAN İLK KADIN DİPLOMAT OLDU.