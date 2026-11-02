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Halkın takdiriyle büyüyen hizmetler: Terme'de yaşam konforuna yatırım

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Özyurt Mahallesi sakinleriyle buluştu; 2,5 yılda 28 hizmete değinildi, altyapı ve kırsala doğalgaz hedeflendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Caner Şahin

Halkın takdiriyle büyüyen hizmetler: Terme'de yaşam konforuna yatırım

Ziyarette öne çıkan ifadeler:

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Özyurt Mahallesi Muhtarı Davut Öncel ve mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Toplantıda vatandaşların mahallede yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyet dile getirildi ve karşılıklı teşekkürlerde bulunuldu.

Başkan Kul, ziyaret sırasında belediyenin önceliğinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bizim görevimiz vatandaşımıza hizmet etmek. Yapılan işlerin herkesin hayatına dokunmasını istiyoruz. Vatandaşımızın takdiri bize daha fazlasını yapmak için güç veriyor. Terme’mizin bütün mahallelerinde yaşam konforunu yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Planlanan ve tamamlanan projeler:

Başkan Kul, Terme merkezinde ve kırsal mahallelerde hayata geçirilen ve planlanan çalışmaları madde madde aktardı. Anlatılan projeler arasında Kent Meydanı ve Yeni Çarşı, Irmak üzerindeki köprülerin yenilenmesi, 300 konutluk TOKİ projesi, Galericiler Sitesi, Yalı Millet Bahçesi, Kadınlar Plajı, Bulvar Yolu ve Tabiat Parkı yer alıyor.

Ayrıca altyapı, taşkın koruma, içme suyu temini ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam ederken; Akbucak’ta planlanan modern hayvan barınağı ve kırsal mahallelere doğalgaz ulaştırılması girişimlerinin de gündemde olduğu belirtildi.

Özyurt'un kazanımları ve yerel tepki:

Özyurt Mahallesi Muhtarı Davut Öncel, son 2,5 yılda mahalleye kazandırılan 28 hizmet nedeniyle Başkan Şenol Kul ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür etti. Öncel, belediye yetkililerine gece gündüz ulaşabildiklerini vurguladı ve özellikle elektrik trafosunun yenilenmesi, yeni park alanı ile yaklaşık 7 kilometrelik yol çalışmasının mahalle için önemli kazanımlar olduğunu söyledi.

Muhtar Öncel ayrıca yol yapımı sırasında Başkan Kul’un mahalleyi dört kez ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etmesinin kendilerinde memnuniyet oluşturduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda muhtar ve mahalle sakinleri Başkan Kul’a çiçek takdim etti. Çiçeği kabul eden Başkan Kul, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu çiçekler bizim için yapılan hizmetlerin en güzel karşılığı. Makamlar millete aittir, bizler sadece bu makamların emanetçileriyiz. Vatandaşımızın duası ve takdiriyle daha çok çalışacağız. Bir çalışıyorsak, artık beş çalışacağız. Allah bizi makamdan güç alan değil, makama güç veren yöneticilerden eylesin. Bizim için en büyük mutluluk, yaptığımız hizmetlerin vatandaşımızın hayatına dokunmasıdır. Rabbim görevimizi hakkıyla yapmayı ve bu emaneti layıkıyla taşımayı nasip etsin"

SAMSUN’UN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, &quot;BİZİM GÖREVİMİZ VATANDAŞIMIZA HİZMET ETMEK. YAPILAN...

SAMSUN’UN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, "BİZİM GÖREVİMİZ VATANDAŞIMIZA HİZMET ETMEK. YAPILAN İŞLERİN HERKESİN HAYATINA DOKUNMASINI İSTİYORUZ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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