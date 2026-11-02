avrupa, türkiye’yi stratejik ortak olarak görmeli çağrısı berlinden yükseldi

berlin'de SETA yuvarlak masasında yoğun bir gündem:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, YENİ Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yer aldı. Toplantıda önemli Alman düşünce kuruluşlarının temsilcileri de bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve işbirliği imkanları, dış politika başlıkları ile parlamenter diplomasiye giren konular ele alındı.

dış politika gündeminde Gazze, Ukrayna, Suriye ve Irak:

Oktay, konuşmasında Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin güncel dış politika adımlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak Oktay, "Gazze'de yaşanan trajedi, küresel ahlaki çöküşün en acı, en somut ve en yıkıcı kanıtı" ifadelerini kullandı ve uluslararası hukukun tarafsız uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Oktay, Irak'ta bölgedeki terörist unsurların ortadan kaldırılması yönündeki çalışmaları hatırlatarak, Türkiye'nin bölgesel yaklaşımla terörden arınmış bir Türkiye hedefini ve Kalkınma Yolu Projesi aracılığıyla coğrafyayı ekonomik fırsatlarla birleştirme amacını dile getirdi. Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan geçen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bu iradenin somut kanıtı olduğunu belirtti.

Oktay, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve bölgedeki aktörlerin diplomasi masasına dönmesi için Türkiye'nin tüm taraflarla görüşebilen bir ülke olduğunu vurguladı.

avrupa ile ilişkiler: iş birliği üç eksende olmalı:

Oktay, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirterek iş birliğinin jeopolitik çerçevede şekillenmesi gerektiğini söyledi. Değişen küresel dinamiklerin daha yakın ve dürüst bir iş birliğini zorunlu kıldığını savunan Oktay, Avrupa'nın güvenlik ve refahının kıtanın ötesindeki gelişmelere bağlılığını artırdığına dikkat çekti.

Oktay, Avrupa'nın Türkiye'yi algılayışında üç ana noktaya odaklanılması çağrısında bulundu: stratejik savunma iş birliği, ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi ve stratejik körlüğün aşılması. Savunma alanında ortak üretim, hava ve füze savunması ile insansız sistemler gibi sahalarda işbirliği fırsatlarına işaret etti; ihracat kısıtlamalarının karşılıklı olmayan endüstriyel ortaklıklara yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik entegrasyon bağlamında, Almanya'nın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Oktay, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun yapısal dengesizlikleri giderip rekabet gücünü artıracağı görüşünü paylaştı.

Üçüncü unsur olarak ise Oktay, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik stratejik körlüğünü aşması gerektiğini belirtti: tehditler karşısında Türkiye'nin vazgeçilmez görülüp karar alma ve fırsat paylaşımında mesafeli kalınmasının karşılıklı güveni zedelediğini, bunun da Avrupa'nın uzun vadeli çıkarlarına ters düştüğünü kaydetti. Berlin'den bu stratejik zihniyet değişimine liderlik etmesini beklediklerini ifade etti.

Oktay, savunma ve güvenlik alanında yakın iş birliği aranırken ekonomik entegrasyon ve tam üyelik konularında çifte standart uygulanmasının mantıksız olduğunu söyledi. İlgili kurumlar arasında düzenli ve yapılandırılmış görüş alışverişlerinin, yanlış algıları gidermek ve siyasi destek oluşturmak suretiyle ortak çıkarları somut eyleme dönüştürebileceğini ekledi.

Son olarak Oktay, Almanya'nın Avrupa'daki etkisiyle birleştiğinde karşılıklı saygı, eşit ortaklık ve tutarlı politikalar çerçevesinde ortak eylem için eşsiz bir imkân sunduğunu, bunun ortak komşuluk bölgelerinde barışı güçlendirebileceğini ve Avrupa'da refahı güvence altına alabileceğini vurguladı.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OKTAY: "AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE'YE YÖNELİK STRATEJİK KÖRLÜĞÜNÜ AŞMALI"