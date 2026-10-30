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Okul ve halk kütüphanelerinde koordinasyonu güçlendirmeye yönelik toplantı

Eskişehir'de düzenlenen toplantıda MEB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolü çerçevesinde okul ve halk kütüphanelerinin iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okul ve halk kütüphanelerinde koordinasyonu güçlendirmeye yönelik toplantı

toplantı hakkında:

Eskişehir’de, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Halk Kütüphanesi yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

otomasyon ve halk kütüphanelerinin işleyişi:

Toplantıda öncelikli olarak okul kütüphaneleri otomasyon sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı; sistemin işleyişi, kayıt süreci ve öğretmenlerin kullanımına ilişkin uygulama esasları paylaşıldı. Ayrıca halk kütüphanelerinin işleyişi hakkında katılımcılara hizmet akışları ve kullanıcı destek mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.

iş birliğinin güçlendirilmesi ve erişimin desteklenmesi:

Görüşmelerde, okul ve halk kütüphaneleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kütüphane hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılması ve öğrencilerin bilgi kaynaklarına erişiminin desteklenmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, protokolün sahaya aktarılmasında koordinasyon ve paylaşım mekanizmalarının önemini vurguladı.

Toplantı, taraflar arasında uygulama adımlarının netleştirilmesi ve öğretmenlerle kütüphane yöneticileri arasında doğrudan iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefiyle tamamlandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN...

ESKİŞEHİR'DE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN KÜTÜPHANELERDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA, MERKEZ İLÇELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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