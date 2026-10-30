Ekim ayında halk kart desteği 7 bin 400 kişiye aktarıldı

Mersin Büyükşehir'den ekim halk kart ödemeleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart uygulaması kapsamında ekim ayı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğü ve desteklerin dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Ödemelerin kapsamı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamadan ekim ayında toplam 7 bin 400 ihtiyaç sahibi yararlandı. Bu kapsamda 3 bin 456 vatandaşın hesabına 1.000 TL, 3 bin 944 vatandaşın hesabına ise 1.700 TL yatırıldı.

Amaç ve devam eden destek

Böylece ekim ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan toplam destek tutarı 10.160.800 TL oldu. Belediyenin açıklamasında, uygulamanın aile bütçelerine ekonomik katkı sağlamaya devam edeceği vurgulanırken, sosyal yardım faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘HALK KART’ UYGULAMASI KAPSAMINDA EKİM AYINDA 7 BİN 400 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA TOPLAM 10 MİLYON 160 BİN 800 TL DESTEK SAĞLADI.