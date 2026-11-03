Niğde'de kadın emeği ahşapla kültürel bir koleksiyona dönüşüyor

Niğde Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Niğde Temsilciliği arasında İşleyen Eller: 'Ahşaba Değer, Kadına Güç' adıyla yeni bir iş birliği protokolü imzalandı. Proje, kadınların sürdürülebilir üretim yoluyla sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Protokol törenine Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ve KADEM Niğde Başkanı Aynur Demirtaş katıldı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje, 1 Ekim 2026 - 30 Haziran 2027 tarihleri arasında, Niğde il merkezinde yaşayan 18-45 yaş arası 30 kadının beceri, sürdürülebilir üretim ve girişimcilik kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Dokuz aylık süreç boyunca katılımcılara sürdürülebilirlik, çevre bilinci, kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri verilecek.

Planlanan somut hedefler arasında, eğitimi başarıyla tamamlayan en az 25 kadının Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ahşap yakma sanatı sertifikası alması; Niğde’nin kültürel kimliğini yansıtan en az 5 farklı ürün türü geliştirilmesi, en az 10 ürün prototipi oluşturulması ve toplamda en az 150 özgün ürün üretilmesi bulunuyor.

Eğitim, üretim ve tanıtım süreçleri:

KADEM Niğde yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje ortağı olarak yer alıyor. Katılımcılara verilecek eğitimlerin arasında sertifikalı ahşap yakma sanatı eğitimi de bulunuyor; bu eğitimler, üretim sürecinde sürdürülebilirlik ve çevre bilinci vurgusunu taşıyacak.

Eğitimlerin ardından tasarlanacak ürün koleksiyonu, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alacak şekilde özgün parçalar içerecek. Proje sonunda ortaya çıkacak eserler, kapanış sergisi ile halkın beğenisine sunulacak ve üretici kadınların satış kanallarına erişimi için destek sağlanacak.

Başkan Emrah Özdemir protokol töreninde şu değerlendirmeyi yaptı: "Niğde Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılmasına, üreterek güçlenmesine büyük önem veriyoruz. Bu projede de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla kadınlarımızın sürece katılımına doğrudan destek sağlayacağız. Eğitim ve üretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için belediyemize ait sosyal tesislerimizi, eğitim alanlarımızı ve atölye mekânlarımızı kadınlarımızın kullanımına açıyoruz. Kadınlarımızın el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkaracağı, şehrimizin kültürünü yansıtan bu değerli ürünleri düzenleyeceğimiz kapanış sergisiyle halkımızın beğenisine sunacağız. Sadece üretim aşamasında değil, sonrasında da kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin kültür, sanat ve sosyal etkinliklerinde bu ürünlerin tanıtımını yapacak, uygun şartlarda satış kanallarına ulaşmasını sağlayacak ve tüm iletişim kanallarımızla kadın emeğini görünür kılacağız. Şehrimize ve üreten tüm kadınlarımıza hayırlı olsun."

Proje, hem katılımcı kadınların beceri ve istihdam imkanlarını artırmayı hem de Niğde’nin kültürel mirasını taşıyan özgün bir üretim koleksiyonu oluşturarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

NİĞDE BELEDİYESİ İLE KADEM ARASINDA "AHŞABA DEĞER, KADINA GÜÇ" PROJESİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.