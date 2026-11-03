Seddülbahir'de Çanakkale'nin ilk şehitleri dualarla anıldı

Törenin yapıldığı yer ve tarihçe:

Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914 tarihinde, İngiliz ve Fransız donanmalarının boğaz girişini bombardımanı sırasında Seddülbahir Kalesi’nde şehit olan 5 subay ve 81 er, düzenlenen törenle anıldı. Anma, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi ve tören alanında dualar okundu.

Törene katılanlar ve program:

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Ayrıca şehit aileleri dernekleri, gazi dernekleri, şehit yakınları, askeri erkan ve gaziler törene iştirak etti. Program kapsamında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Anma ritüelleri ve vurgular:

Seddülbahir Kalesi’nde şehit olan askerler için dualar edildi, ardından İlk Şehitler Kabristanlığına karanfil bırakıldı. Törende konuşan İsmail Kaşdemir, 3 Kasım 1914’ün Çanakkale Cephesi’nde ilk şehitlerin tarihe geçtiği gün olduğunu belirterek, bu insanların kanlarının bugün vatan ve yurt olduğunu vurguladı.

Kaşdemir, şehitlerin anılmasının toplumun ortak görevi olduğunu ifade ederek, onların isimlerini canlı tutmak amacıyla törenlerin devam edeceğini söyledi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gaziler için rahmet dileğinde bulundu.

Tören, hem geçmişe saygı hem de gelecek kuşaklara aktarılacak bir hatırlatma niteliği taşıdı; katılımcılar, Çanakkale destanının başlangıcındaki fedakârlıkları anarak ayrıldı.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEN 3 KASIM 1914'TE, İNGİLİZ VE FRANSIZ DONANMALARINA AİT GEMİLERİN, BOĞAZIN GİRİŞİNİ BOMBARDIMANI SIRASINDA ŞEHİT OLAN 5 SUBAY VE 81 ER, SEDDÜLBAHİR KALESİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENDE DUALARLA ANILDI.