Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9578 +0,16%
Bist 14.641,56 +0,00%
Altın Gram 6.965,96 -0,89%
EUR/USD 1,1590 +0,02%
Brent Petrol 90,38 +2,59%
--°

Anadolu yıldızlar ligi'nde şampiyonlar Erzurum'dan çıktı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası'nın finali Erzurum'da tamamlandı; Palandöken 2000'de düzenlenen törende Erzurum takımları madalyaları topladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Anadolu yıldızlar ligi'nde şampiyonlar Erzurum'dan çıktı

ANALİG 2026 finali Erzurum'da sona erdi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcular katıldı ve kıyasıya yarıştı.

ödül töreni ve temsilciler:

Törene spor camiasından yoğun katılım sağlanırken, dereceye giren illere ve sporculara kupalar takdim edildi. Kupalara Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ufuk Pürütçü, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık ve Naci Korucu ile Palandöken 2000'lik Buz Pisti Tesis Amiri Serhat Özbey tarafından verildi. Genç sporcular törende şampiyonluk coşkusunu yüksek sesle yaşadı.

erzurum üstünlüğü ve federasyonun teşekkürleri:

Organizasyona Erzurum, Kocaeli, Samsu, Kars ve Ardahan'dan sporcular katıldı. Yarışmaların sonunda Erzurum takımları açık ara farkla madalyaların çoğunu topladı ve ev sahibi kentin performansı öne çıktı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu şampiyonanın Erzurum'da başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Federasyon ayrıca organizasyona katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, genç sporcuların gelişimini desteklemenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, bölge spor altyapısına ve genç yeteneklerin ulusal platformda deneyim kazanmasına katkı sağlayan bir organizasyon olarak kayda geçti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2026 TÜRKİYE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI, ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL MÜSABAKALARI VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik koleji lige farklı başlangıç yaptı
images

Görkem Sağlam: Kayserispor hedeflerinden vazgeçmiyor
images

Kanadalı transfer Laurıe Ann Moıse sezonu hat-trickle açtı
images

ANALİG futbol şampiyonası Erzincan'da sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yazdan sonbahara geçişte çocuklar için pratik sağlık önlemleri

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi

Bahçelievler’de 30 ağustos: kortejden PAU konserine birlik ve coşku

Damal'da gece fırtınası kökleri savurdu, köylüler seferber oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı