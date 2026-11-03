Meclis toplantısında sessiz protesto: Yeni Parti üyeleri katılmadı

meclis toplantısında boykot kararı:

Denizli'de, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın tutuklanmasının ardından düzenlenen ilk belediye meclis toplantısı, Yeni Parti'li üyelerin katılmama kararıyla başladı. Toplantıya katılmayan grup, kararın kamuoyuna açıklanması için belediye binası önünde toplandı ve tutuklanmayı protesto etti.

Toplantıya katılmama tercihinde bulunan meclis üyeleri, eylemlerini toplantı salonunda değil dışarıda bildirerek dikkat çekti. Kararın ardından oluşan sessizlik, belediye gündeminin yanı sıra siyasi tepkilerin de odak noktası haline geldi.

İlhan'ın açıklaması:

Belediye binası önünde açıklamayı yapan Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, meclis üyelerinin toplantıya katılmama kararının gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. İlhan, üyelerin tutuklanma sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptığını ve bu nedenle toplantıya katılmama yönünde ortak bir karar alındığını belirtti.

Oluşan tepki ve protestonun ardından, Merkezefendi'deki siyasi gündemin ve kamuoyunun gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiği görüldü. Belediye meclisinin bir sonraki toplantısına ilişkin kararlar ve tarafların tutumları, ilerleyen günlerde merak konusu olmaya devam edecek.

DENİZLİ’DE MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN’IN TUTUKLANMASI SONRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA YENİ PARTİLİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TOPLANTIYA KATILMAYARAK TUTUKLANMA PROTESTO ETTİ.