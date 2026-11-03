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Arnavutköy'de eski meclis üyesinin imam hatip öğrencilerine yönelik sözleri mecliste tartışma başlattı

Arnavutköy'de CHP'den ayrılarak bağımsız olan Ayhan Örs'ün imam hatip öğrencilerine dair Kasım oturumundaki sözleri mecliste tepki çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Arnavutköy'de eski meclis üyesinin imam hatip öğrencilerine yönelik sözleri mecliste tartışma başlattı

Olayın gelişimi:

Arnavutköy Belediye Meclisi Kasım ayı 1. oturumunda söz alan ve CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik ifadeler kullandı.

Sözlerin içeriği:

Örs toplantıda şu ifadeleri dile getirdi: "Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte"

Meclis tepkisi:

Örs'ün sözleri diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

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Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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