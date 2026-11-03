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Lefkoşa'da arabulucu temasları: büyükelçi Başçeri ile BM temsilcisi Holguin buluştu

Lefkoşa'da Türkiye'nin Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, BM temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü; Holguin'in 9 Kasım'daki üçlü toplantıya hazırlanması öne çıkıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Lefkoşa'da arabulucu temasları: büyükelçi Başçeri ile BM temsilcisi Holguin buluştu

Lefkoşa'da diplomasi trafiği

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile büyükelçilikte bir araya geldi.

görüşmenin gündemi:

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre görüşme, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin temaslar çerçevesinde gerçekleşti. Taraflar, sürecin güncel durumu ve iletişimin sürdürülmesi konularını ele aldı.

ilerleyen takvim:

Maria Angela Holguin, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı temaslarda bulunmuştu. Holguin'in iki liderle 9 Kasım Pazartesi günü üçlü görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.

Resmi açıklamada, görüşmenin adadaki çözüm çabalarına katkı amaçlı temasların devamı niteliğinde olduğu vurgulandı ve ilerleyen dönemde atılacak adımların takip edileceği belirtildi.

TÜRKİYE&#039;NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ (SOLDA), BM GENEL SEKRETERİ&#039;NİN KIBRIS KİŞİSEL...

TÜRKİYE'NİN LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ ALİ MURAT BAŞÇERİ (SOLDA), BM GENEL SEKRETERİ'NİN KIBRIS KİŞİSEL TEMSİLCİSİ MARİA ANGELA HOLGUİN (SAĞDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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