anaokulunda çocuklara veterinerlik mesleği tanıtıldı

anaokulunda veteriner hekimlik mesleği tanıtıldı

Çayırova'da düzenlenen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında, Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehit Adem Sezgin Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette veterinerlik mesleğinin tanıtımı yapılırken, minik öğrencilere sokak hayvanlarıyla doğru iletişim ve temel bakım bilgileri aktarıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Programda Veteriner Hekim Harun Torun çocuklara mesleğin günlük görevlerini anlattı, veterinerlik çalışmalarının sağlık ve koruma yönlerine değindi. Öğrencilere sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, besleme ve hijyen kuralları gibi temel bilgiler verildi. Belediye ekiplerinin okula getirdiği bir kediyle çocuklar doğrudan vakit geçirerek, hayvanlarla doğru iletişim kurmayı uygulamalı olarak deneyimledi.

okulun programı ve geri dönüş:

Şehit Adem Sezgin Anaokulu Müdürü Eylem Çelik Damancıoğlu projeye ilişkin olarak etkinliğin rehberlik hizmetleri kapsamında yapıldığını ve her ay farklı meslek gruplarını okula davet ettiklerini belirtti. Damancıoğlu, "Veteriner hekimimizi okula davet ettik ve bize bilgiler vermesini sağladık. Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oldular, geldiler bilgilerini verdiler ve öğrencilerimiz de bundan çok faydalandı. Hem hayvan sevgisini artırdık hem de meslek tanıtımı yapmış olduk. Desteklerinden dolayı Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, minik katılımcıların hayvan sevgisini pekiştirmeyi ve gelecekte meslek seçimine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefledi. Belediye ve okul iş birliğiyle düzenlenen program, öğrencilere hem bilgiler sunmuş hem de uygulamalı deneyim fırsatı sağlamıştır.

ÇAYIROVA'DA "4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİ TANITILDI.