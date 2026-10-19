Andırın’da sonbahar renkleriyle değirmendere şelalesi kartpostallık görüntüler sunuyor

Andırın’ın saklı doğa köşesi

Değirmendere Şelalesi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi sınırlarında, sonbaharın gelişiyle birlikte farklı bir atmosfere büründü. Bölge, mevsimin getirdiği sarı, kızıl ve turuncu tonlarının yeşille iç içe geçtiği görsellerle dikkat çekiyor.

Sonbaharda renk cümbüşü:

Doğal kaynak sularıyla beslenen şelalenin çevresi, hazan mevsiminde adeta bir renk paletine dönüşüyor. Ağaçların yaprakları, taşlı patikalar ve şelalenin döküldüğü serin su göleti bir araya gelerek Karadeniz yaylalarını andıran kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Bu zengin bitki örtüsü, fotoğraf karelerine derinlik ve sıcaklık katıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve atmosfer:

Bölge, şehirden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için huzurlu bir seçenek sunuyor. Değirmendere Şelalesinin serinleyen suyu, temiz havası ve sakinliği; doğa yürüyüşü yapanlar, kampçılar ve fotoğraf tutkunları için cazibe oluşturuyor. Sessiz patikalar ve manzara noktaları, ziyaretçilere farklı açılardan fotoğraf çekme imkanı veriyor.

Sonbaharın sunduğu ışık oyunları ve yaprak dökümünün oluşturduğu zemin, şelalenin doğal ritmiyle birleşerek bölgeyi yılın bu döneminde daha da çekici kılıyor. Doğaseverler için hem görsel hem de duygusal açıdan besleyici bir rotayı gözler önüne seren bölge, Andırın sınırları içinde saklı bir cennet olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI BOYNUYOĞUNLU MAHALLESİ'NDE YER ALAN DEĞİRMENDERE ŞELALESİ, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, KIZIL VE YEŞİLİN TONLARINA BÜRÜNDÜ.