hava olayının seyri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından akşam saatlerinde Arnavutköy ve Silivri'de fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, iki ilçede de yolların beyaz bir örtüyle kaplanmasına neden oldu.

Yağışın şiddeti ve dolu tanelerinin büyüklüğü sürücülerin görüş mesafesini düşürdü, yüzeyleri kayganlaştırdı. Bu durum trafik akışında aksamalara ve araçların yavaş ilerlemesine yol açtı.

sürücüler ve pazarcıların yaşadıkları:

Silivri'de dolu sonrası pazarcıların ve vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Tezgâh örtülerinin korunması, araçların güvenli bir şekilde park edilmesi ve insanların ıslanmaktan kaçınması için hızlı müdahaleler görüldü.

Arnavutköy'de de sürücüler yağışın etkisiyle yavaşlamak zorunda kaldı; bazı araçlar dolunun oluşturduğu yüzey nedeniyle güçlük yaşadı. Görüntüler, ani hava değişiminin günlük yaşamı nasıl etkilediğini gösterdi.

yetkililerin uyarıları ve yerel önlemler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olması; araç kullanırken hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve mümkünse açık alanlarda korunaklı yerlere geçilmesi istendi.

Her iki ilçede de yetkililer, dolunun ardından temizleme ve trafik güvenliğini sağlama çalışmalarına hızla başladı. Vatandaşlar ise görüntülenen anlarla, kısa süreli fakat etkili yağışın getirdiği zorlukları aktardı.

Arnavutköy ve Silivri’de dolu yağışı etkili oldu