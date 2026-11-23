Edremit Körfezi'nde fırtına ve sağanak etkileri

Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak, kıyı yerleşimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sahadan gelen gözlemler, rüzgârın öğle saatlerinde şiddetlenerek denizde dalga yüksekliğinin arttığını gösteriyor.

kıyılarda oluşan tehlikeler:

Ayvalık'ta öğle saatlerinde hızın 50 ila 70 kilometreye ulaştığı kuvvetli rüzgâr denizde dev dalgalar oluşturdu. Sahilleri döven dalgalar nedeniyle kıyılara bağlı bazı tekneler batma tehlikesisi ile karşılaştı; iskele ve bağlama noktalarında zarar görme riski yükseldi.

günlük yaşama etkileri ve alınması gereken tedbirler:

Edremit merkezinde ise yoğun yağış günlük yaşamı aksattı; sokaklarda su birikintileri ve yer yer ulaşım sorunları yaşandı. Denizde ve kıyıda gözlemlenen koşullar göz önünde bulundurularak, kıyı sakinleri ve denizciler için tedbir alınması önem taşıyor.

BALIKESİR EDREMİT KÖRFEZİ’NDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ, BÖLGEDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.