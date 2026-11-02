Dolar 49,9671 +0,07%
Euro 55,9098 +0,34%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.300,93 +0,60%
EUR/USD 1,1186 +0,18%
Brent Petrol 110,02 -3,01%
--°

Anıları sınıflarda yaşatmak: üç kardeşin ismi akıl ve zeka oyunları sınıfında

Hataylı depremzede Mümtaz Gövce, kurduğu dernekle 15. akıl ve zeka sınıfını açtı; sınıfa anneleriyle ölen üç kardeşin isimleri verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Anıları sınıflarda yaşatmak: üç kardeşin ismi akıl ve zeka oyunları sınıfında

hatay'da eğitimle acıya karşı bir adım

Hatay’da 6 Şubat 2023 depremlerinde eşi Sena ile kızları 6 yaşındaki Ece Birce ve 10 yaşındaki Elif Eylül'ü Antakya’da yıkılan Elit Apartmanı’nda kaybeden Mümtaz Gövce, depremzede çocuklara destek vermeyi sürdürüyor. Gövce, kurucusu olduğu 6 Sıfır 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği aracılığıyla eğitim odaklı projelerle bölgede etkisini genişletiyor.

derneğin çalışmalarının kapsamı:

Mart 2024’te kurulan dernek, ilk etapta depremzede çocukların temel ihtiyaçlarına odaklandı. Ardından çalışmalarını eğitim alanına taşıdı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Hatay’da beş eğitim tesisinin inşasını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı ilçelerde akıl ve zeka oyunları ile kütüphane alanlarında 14 sınıf açan dernek, son olarak Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi’ndeki Büyükçat İlkokulu'nda 15'inci sınıfı hizmete sundu.

sınıfa verilen isim ve amaç:

Açılan sınıfa, depremde anneleriyle birlikte yaşamını yitiren Nazar, Endam ve Salih Nisan kardeşlerin isimleri verildi. Gövce, bu adımı çocukların anısını yaşatmak ve genç kuşaklara eğitim fırsatları sağlamak amacıyla attıklarını belirtti. Dernek, akıl ve zeka oyunları aracılığıyla öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Gövce, çalışmalarının odağının eğitim olduğunu vurgulayarak sınıfın montaj ve donanım işlerini dışarıdan hizmet almayıp kendi ekipleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yaklaşımın hem maliyetleri düşürdüğünü hem de gönüllü emekle projenin sahiplenilmesini sağladığını ifade etti.

Dernek yetkilileri, açılan sınıflarda öğrencilerin yarışmalara katılmasını, yeni beceriler kazanmasını ve uzun vadede bölgenin eğitim altyapısının güçlenmesini amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, bu tür projelerin gelecekte benzer acıların ve can kayıplarının azaltılmasına dolaylı katkı sağlayacağına inanıyorlar.

Sınıflara hayatını kaybeden çocukların isimlerini vermenin gönüllerinde buruk bir sevinç bıraktığını söyleyen Gövce, ailelerin acısını hatırlayarak bu çalışmaları sürdürmenin hem bir görev hem de saygı göstergesi olduğunu dile getirdi. Derneğin eğitim projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği, amaçlarının daha fazla çocuğun eğitimine ulaşmak olduğu kaydedildi.

HATAY’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EŞİ VE 2 KIZINI KAYBEDEN MÜMTAZ GÖVCE, KURUCUSU OLDUĞU DERNEKLE...

HATAY’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EŞİ VE 2 KIZINI KAYBEDEN MÜMTAZ GÖVCE, KURUCUSU OLDUĞU DERNEKLE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE UMUT OLUYOR. DEFNE İLÇESİNDEKİ BÜYÜKÇAT İLKOKULU’NDA AÇILAN AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI SINIFINA, DEPREMDE HAYATLARINI KAYBEDEN ANNE VE ÇOCUKLARIN İSİMLERİ VERİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde ortak araştırma ağı kuruldu
images

Hikâyenin evrensel dili Kahramanmaraş sokaklarında yankılandı
images

KBÜ'nün 19 akademik dergisi DOI desteğiyle dijital kimlik kazandı
images

Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da altı gümüş madalya elde...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ borsasında yeni döneme genç ve şeffaf bir vizyon

Nilüfer'e 2 bin m2'lik squash merkezi: Türkiye'nin en büyüğü faaliyete geçti

Divan şiirinde kadının sesi: nesneden özneye bir bakış

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı