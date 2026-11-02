Öğrencilere dijital kariyer rehberi: LinkedIn'le görünürlük nasıl artırılır

Düzce Üniversitesi'nde kariyer planlama eğitimi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyerini Planla ve Görünür Kıl: LinkedIn Kullanımı Eğitimi, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa İŞKUR İş Meslek Danışmanı Eğitmen Hayrullah Uzun ile çok sayıda öğrenci katıldı ve dijital ortamda profesyonel varlık oluşturma odaklı uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

profesyonel dijital kimlik vurgusu:

Eğitimde LinkedIn'in iş dünyasının sosyal medya platformu olduğu ve platformda güvenilir bir profil oluşturmanın önemine dikkat çekildi. Katılımcılara günlük yaşam paylaşımlarından kaçınmaları, profilde dürüst ve profesyonel bir dil kullanmaları tavsiye edildi. Sunumda platformun etkisi rakamlarla somutlaştırıldı: dünya genelinde 740 milyondan fazla, Türkiye'de ise yaklaşık 20 milyon kullanıcısı bulunan LinkedIn'in insan kaynakları uzmanları üzerindeki etkinliğine vurgu yapıldı; Türkiye'deki insan kaynakları profesyonellerinin yüzde 95'inin platformda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

profil optimizasyonu ve ağ kurma:

Katılımcılara profil bilgilerini eksiksiz doldurmanın görünürlüğü artırdığı belirtilerek, bunun profil erişimini 40 kat kadar yükseltebildiği aktarıldı. Fotoğraf tercihlerinde ayna karşısında çekilmiş özçekimler veya yoğun filtreli görseller yerine profesyonel, düzgün aydınlatılmış fotoğrafların tercih edilmesi istendi. Yazım kurallarına dikkat edilmesi, net ve kısa başlıklar kullanılması gibi pratik ipuçları da verildi.

Programda ayrıca ağ kurmanın önemi üzerinde duruldu; öğrenciler kendi alanlarındaki uzmanlar, akademisyenler ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmaya teşvik edildi. LinkedIn'in büyük şirketlerin staj ve iş ilanlarına doğrudan ulaşma imkânı sunduğu, bu nedenle etkin ağ yönetiminin kariyer fırsatlarını çeşitlendirdiği vurgulandı.

Eğitim soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi; katılımcılara dijital platformları kariyer gelişimleri için daha etkin kullanmaları yönünde pratik bilgiler verildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN EĞİTİMDE, ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL DÜNYADA PROFESYONEL KİMLİKLERİNİ OLUŞTURMALARI, İŞ DÜNYASINDA GÖRÜNÜRLÜK KAZANMALARI VE KARİYER FIRSATLARINA ULAŞMALARINI ETKİN KULLANIMI ANLATILDI.