Çocukların sesi COP31'e taşınıyor: Adıyaman'da haklar ve iklim konuşuldu

Buluşmanın özeti:

COP31 hazırlıkları çerçevesinde çevre illerden Adıyaman'a gelen İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, kentte anlamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda çocukların hakları, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Buluşmanın amacı, çocukların sesinin COP31 sürecinde daha güçlü duyulmasını sağlamak olarak açıklandı.

görüşler, öneriler ve katılım:

Farklı altı ilden gelen çocuklar, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Mesut Polat ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede çocukların kendi görüş ve gelecek hayalleri dinlendi; karar alma mekanizmalarına katılımın önemi vurgulandı. Katılımcılar, çevre duyarlılığı ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusundaki düşüncelerini paylaşarak somut öneriler sundu.

hazırlık çalışmaları ve beklentiler:

Toplantıda, COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen farkındalık çalışmaları ve atölyelerin önemi ele alındı. Türkiye genelindeki Çocuk Hakları Komiteleri'nin düzenlediği etkinliklerin, çocukların iklim politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Çocukların kendi çözüm önerilerini ortaya koymasının, iklim değişikliğiyle mücadelede çocukların sesinin güçlenmesine katkı sunacağına dikkat çekildi.

Ziyaret kapsamında komite üyeleri ayrıca Adıyaman’ın tarihi mekanlarını da gezerek kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu. Toplantı, çocukların yalnızca kendi haklarıyla değil, yaşadıkları çevre ve toplumun geleceğiyle ilgili söz sahibi olmaları gerektiği mesajını pekiştirdi.

COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ÇEVRE İLLERDEN ADIYAMAN’A GELEN ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ ÜYESİ ÇOCUKLAR, ÇOCUK HAKLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.