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anıt­kabir’de 29 ekim töreninde iki genel başkanın sohbeti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim töreninde Anıtkabir'de bir araya gelerek kısa süre sohbet etti; görüntüler dikkat çekti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Caner Şahin

anıt­kabir’de 29 ekim töreninde iki genel başkanın sohbeti

Anıtkabir'de iki genel başkanın buluşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Anıtkabir'deki törende yaşanan bu görüşme, hem törenin akışı içinde hem de kameralara yansıyan karelerle dikkat çekti.

görüntüler ve diyalog:

Kameralara yansıyan anlarda iki liderin bir süre sohbet ettiği görüldü. Görüntülerde samimi bir hava sezilirken, sohbetin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı; ancak buluşma, törenin doğal bir parçası olarak kayda geçti.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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