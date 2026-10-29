Anıtkabir'de iki genel başkanın buluşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Anıtkabir'deki törende yaşanan bu görüşme, hem törenin akışı içinde hem de kameralara yansıyan karelerle dikkat çekti.

görüntüler ve diyalog:

Kameralara yansıyan anlarda iki liderin bir süre sohbet ettiği görüldü. Görüntülerde samimi bir hava sezilirken, sohbetin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı; ancak buluşma, törenin doğal bir parçası olarak kayda geçti.