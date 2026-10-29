Anıtkabir'de kırmızı KAAN kravatı milli projelere görünür işaret

Törenin öne çıkan detayı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercihi, törende en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Erdoğan, üzerinde KAAN figürlerinin bulunduğu kırmızı bir kravat taktı.

KAAN figürünün vurgusu:

Kravatta yer alan figürler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN milli muharip uçağını işaret ediyor. Bu tercih, Anıtkabir'deki törende Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirme hedefinin sembolik bir şekilde taşınmasına neden oldu.

Tekrarlayan tercih ve gönderilen mesaj:

Erdoğan, daha önce Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı gün düzenlenen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda da KAAN desenli bir kravat takmıştı. Cumhuriyet Bayramı'nda aynı desenin kırmızı rengini tercih etmesi, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı ve törende sembolik bir mesaj olarak algılandı.

Kravat seçimi, törene katılanların ve medyanın dikkatini çekerken, sembolik imajlar üzerinden verilen destek mesajlarının nasıl kullanıldığına dair bir örnek sundu. Bu tercih, hem törenin ciddiyeti içinde hem de gündem oluşturma bağlamında değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANITKABİR’DE DÜZENLENEN TÖRENE KIRMIZI KAAN DESENLİ KRAVATLA KATILMASI DİKKATİ ÇEKTİ.