Anıtkabir ziyaretinde öğretmenler günü töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 81 ilden gelen temsilci öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin'e, bakanlık bürokratları ve öğretmenlerden oluşan heyet eşlik etti.

ziyaretin akışı:

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından toplu bir şekilde saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

bakanın defter notu:

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Bakan Tekin deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle maarif ailemizle manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlerimize emanet ettiğiniz vazife, milletimizin istiklalini ilim ve irfanla tahkim etmeye, bağımsızlığını yetişen nesillerin idrakinde yaşatmaya dayanıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yanında öğretmenlerimiz inançla evlatlarımızı yetiştiriyor, Cumhuriyetimizin geleceğine emek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin birikimiyle Türkiye Yüzyılı’nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız. Aziz hatıranız önünde, Cumhuriyetimizin eğitim idealine ve öğretmenlerimizin itibarına sahip çıkma, milletimizin istikbalini bilgi ve erdemle yükseltme azmimizi yineliyoruz. Başta şahsınız olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Tören, öğretmenlerin ve bakanlık heyetinin Anıtkabir'de saygı ve minnetlerini ifade etmesiyle sona erdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA 81 İLDEN GELEN TEMSİLCİ ÖĞRETMENLERLE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ.