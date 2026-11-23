Kuluncak'tan öğretmenlere kutlama

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkanın mesajında öne çıkanlar:

Cengiz mesajında, öğretmenlerin "geleceğin teminatı olan çocukları bilgi, sevgi ve emekle yetiştirdiğini" vurguladı ve bu çabanın ülkenin yarınına ışık tuttuğunu belirtti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Cengiz, görevi başındaki öğretmenlere moral verdi.

Eğitim emekçilerine iyi dilekler:

Cengiz, görevini özveriyle sürdüren öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı diledi ve konuşmasını güçlü bir teşekkürle tamamladı.

"İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimizi aydınlatıyorsunuz" sözleriyle mesajını noktalayan Cengiz, öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çekti.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI