zirvede öne çıkan gündem: bütçe teklifi ve ortak reddedilme:

Vişegrad Grubu liderleri, Avusturya Başbakanı Christian Stocker’in de katıldığı Bratislava zirvesinde bir araya geldi. Bratislava Kalesi’nde yapılan görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında en çok tartışılan konu, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın sunduğu 2028-2034 dönemi bütçe teklifi oldu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, teklifi "kabul edilemez" bulduklarını belirterek teklifin mevcut haliyle önemli ölçüde yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Fico, teklifte Ukrayna’ya desteğin biçimine ilişkin kendilerine dayatmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğinin dışarıdan dikte edilemeyeceğini ifade etti. Toplantıda söz alan liderler, bütçenin üye ülkelere ve ortak programlara ayırdığı paylar ile AB kurumlarına öngörülen harcamalar konusundaki çekincelerini sıraladı.

liderlerin itirazları ve rakamlar:

Çekya Başbakanı Andrej Babis, bütçe teklifinde üye ülkelere ayrılan payın azaltılmasına karşı çıkarak teklifin baştan aşağı yeniden düzenlenmesini istedi. Babis, "Üye ülkelere yüzde 60, AB’nin ortak programlarına yüzde 40 şeklindeki oranın tersine çevrilmesini kesinlikle kabul edilemez buluyorum" diyerek itirazını dile getirdi. Babis ayrıca AB kurumlarına öngörülen harcamaların toplamının 108 milyar euro olduğunu belirterek bu kalemin kabul edilemeyeceğini savundu.

Slovakya Başbakanı Fico, toplantıda bütçenin toplam büyüklüğüne de tepki gösterdi; teklifi 1,78 trilyon euro olarak niteleyen Fico, bu seviyede bir teklifle anlaşmaya varılması için önünde "çok büyük miktarda müzakere" olduğunu kaydetti.

bölgesel öncelikler ve güvenlik kaygıları:

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Orta Avrupa ülkelerine ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini savundu. Tusk, "Polonya gibi ülkelerin daha azına değil, daha fazlasına ihtiyacı var" diyerek bölgenin artan güvenlik tehditleri ve yükselen enerji maliyetleri karşısında daha fazla kaynağa gereksinim bulunduğunu vurguladı. Tusk, Ukrayna’ya desteğin Avrupa ve Polonya güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Péter Magyar da bütçe hazırlanırken Orta Avrupa ülkelerinin tarihsel şartları, savaşa coğrafi yakınlıkları ve yüksek enerji maliyetlerinin dikkate alınmasını istedi: "Savaş bize diğer ülkelerden daha yakın" sözlerini kullandı. Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise teklifi "bize sunulduğu haliyle reddettiklerini" belirterek bunun "gerçeklerle örtüşmeyen bir bütçe" olduğunu ifade etti; aynı zamanda Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini, ancak farklı görüşlere saygı gösterilmesi gerektiğini ekledi.

Toplantıya katılan liderler, Antonio Costa’nın geçtiğimiz cumartesi günü açıkladığı teklife karşı ortak bir duruş sergiledi ve teklifin mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu ilan ederek kapsamlı müzakere talep etti. Zirve, bölgesel öncelikler ile Avrupa içindeki kaynak dağılımı arasındaki gerilimin yeni dönem tartışmalarının merkezine yerleştiğini ortaya koydu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avusturya’nın da katıldığı Vişegrad Grubu Zirvesi’nde liderlerin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın bütçe teklifinin "kabul edilemez" olduğu konusunda uzlaştığını söyledi.