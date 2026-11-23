TBMM'de bakanlık bilançosu ve bütçe değerlendirmesi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesini, kesin hesabı ve bağlı kuruluşların raporlarını sundu. Bayraktar, Bakanlığın 17 bakanlık arasında nispeten düşük bütçeye sahip olduğunu belirterek, az kaynakla çok iş yapıldığını savundu. Bakanlık olarak elektrik, doğal gaz ve akaryakıt arzını düzenli sağlama hedefiyle hareket ettiklerini; bunun için 400 bini aşan enerji ve maden çalışanlarının görev yaptığını aktardı.

temel hizmetler ve enerji arzı:

Bayraktar, günlük hizmet kapsamını şu rakamlarla özetledi: 32 milyon hane 7/24 elektrik, 22 milyon hane doğal gaz ve 34 milyon araç akaryakıt temini. Bu hizmetlerin sürdürülmesinin, hem altyapı hem de finansman planlaması gerektirdiğini vurguladı.

Milli Enerji 2040 ve dışa bağımlılıkla mücadele:

Bakan, COP31 sürecinde açıklanan hedefler doğrultusunda Türkiye'nin ev sahibi olarak hazırladığı Milli Enerji 2040 programının altını çizdi. COP31'de öne çıkan noktalardan biri olarak 2035'e kadar %35 elektrikleşme hedefinin kabul edildiğini ve bu çerçevede somut adımlar atıldığını söyledi.

enerji talebi ve cari açık hedefleri:

Bayraktar, 2040'da nüfusun 91-92 milyon olması ve ekonominin 1,9 kat büyümesinin enerji talebini artıracağını belirtti. Türkiye'nin birincil enerjideki dışa bağımlılığının şu an %68 olduğuna işaret eden bakan, bu oranı %48'e düşürmenin ülkenin enerji kaynaklı cari açık vermemesini sağlayacağını ifade etti.

karadeniz, gabar ve yerli kaynakların ekonomiye katkısı:

Gabar sahasındaki üretimin bugün itibarıyla 84 bin varil olduğunu, yeni çalışmalarla 2027'de 100 bin varilin üzerine çıkılmasının beklendiğini söyledi. Bu üretimin bugünkü fiyatlarla ekonomiye yaklaşık 5,6 milyar dolar katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

sakarya gaz sahası ve ikinci faz:

Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci fazını 2026 sonundan önce Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda devreye almayı hedeflediklerini belirtti. İkinci faz tamamlandığında yıllık üretimin 7,5 milyar metreküp'e ulaşacağını, bu gazın Avrupa'dan alınması halinde ekonomik karşılığının yaklaşık 7,5 milyar dolar olduğunu, diğer kaynaklarla birlikte değerlendirildiğinde ise 13 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklük ortaya çıkacağını söyledi.

tasfiyeye giren fonlar, mevduat ve denetim planı:

Bakanlık ve bağlı kuruluşların mevduatlarının kamu haznedarlığı kapsamında olduğunu aktaran Bayraktar, şirketlere ait toplam mevduatın 111 milyar lira olduğunu, bunun 109 milyar lirasının kamu bankalarında ve 2 milyar lirasının diğer bankalarda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, "tasfiyeye giren 131 fonda herhangi bir paramız yok" bilgisi verildi.

kapsaş vakası ve denetim vurgusu:

Basında yer alan Kayseri'deki Kapsaş örneğine değinen Bayraktar, tarifeye tabi dağıtım şirketlerinde yanlış mali kararların hizmet aksamasına yol açabileceğini belirterek, mali denetimlerin özellikle EPDK üzerinden daha yoğun yürütüleceğini söyledi.

destek politikası ve sosyal adalet önceliği:

Enerji desteklerinin hedeflenmesinde sosyal adalet vurgusu yapan Bayraktar, kaynakların dar gelirli, sabit gelirli ve en düşük emekli maaşı alanlara öncelikle verilmesi gerektiğini savundu. Örnek olarak, yüksek tüketimli ve yüksek gelirli vatandaşlara yapılan sübvansiyonların mali açıdan sürdürülebilir ve adil olmadığını; hedeflemenin kaynak etkinliği ve sosyal adalet açısından önem taşıdığını belirtti.

Bayraktar'ın sunumunun ve milletvekillerinin sorularının ardından Bakanlığın 2027 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları komisyonda oylanarak kabul edildi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "ŞİRKETLERİMİZE AİT 111 MİLYAR LİRALIK BİR PARA VAR. BUNUN 109 MİLYARI KAMU BANKALARINDA, 2 MİLYARI DİĞER BANKALARDA BULUNUYOR. TASFİYEYE GİREN 131 FONDA HERHANGİ BİR PARAMIZ YOK" DEDİ.