Merz'in değerlendirmesi:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 2008 Bükreş Zirvesi'nde Ukrayna'nın ittifaka alınmamasını açıkça eleştirdi. Merz, o kararın bir hata olduğunu söyleyerek, "Eğer alınsaydı bu savaş önlenebilirdi." dedi ve Ukrayna için uzun vadeli güvenlik garantilerinin gerekliliğini vurguladı.

Bükreş kararı ve geçmişe dönük değerlendirme:

Merz, 2008'de ABD tarafından önerilen Ukrayna üyeliğine uyulmamasının sonuçlarının şimdi daha net görüldüğünü belirtti. O dönemde Almanya Başbakanı olan Angela Merkel ile diğer liderlerin hızlı katılım taleplerini engellediği hatırlatıldı. Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO üyeliğinin tartışılmasının zamanı geldiği yönündeki değerlendirmesini mantıklı bulduğunu ifade etti.

Berlin buluşması: destek paketi ve taahhütler:

Merz ve Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaları, doğu kanadına dönük tehditleri ve ittifak içi dayanışmayı ele aldı. Merz, Ankara Zirvesi'nde Ukrayna'ya 2026 ve 2027'de her yıl 70 milyar avro destek sağlanması yönünde ortak bir taahhüte dikkat çekti ve "Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış" istediklerini vurguladı.

Rutte, toplantıda NATO'nun üyelik kararlarının yalnızca ittifaka ait olduğunu hatırlattı ve geçmişte Almanya'nın tekrar birleşme sürecindeki tartışmalara atıfta bulunarak dış baskıya izin verilmeyeceğini söyledi. Rutte, ittifakın özünün işbirliği, ortak yatırım ve dayanışma olduğunu belirtti.

Müzakereler ve güvenlik endişeleri:

Merz, Rusya ile müzakereye hazır olduklarını açıkladı ve danışman düzeyinde yapılması planlanan görüşmelerin yakın zamanda gerçekleşebileceğini, örneğin Abu Dabi'de toplanılabileceğini söyledi. Merz, Rus tarafının bu görüşmelere katılmasını umduklarını belirtti.

Ayrıca Merz, son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekerek Polonya hava sahasının ihlal edilmesi ve ülkeye düşen üç seyir füzesinden duyduğu endişeyi paylaştı. Merz, Polonya'nın "tam dayanışmamıza güvenebileceğini" ve gerekirse NATO'nun ittifak topraklarını savunmak için adım atacağını söyledi.

Güvence talebi ve yeni tehditler:

Merz, Ukrayna'nın NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu belirtti ve bu tür garantiler olmadan ülkenin geleceğini tahayyül edemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, istihbarat raporlarına göre Rusya'nın uzaya nükleer silahla donatılmış uydu fırlatma planlarına ilişkin tespitler hakkında konuşan Merz, bunun "şok edici" olduğunu ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Rutte de Polonya hava sahası ihlallerinin ayrıntılarını araştırdıklarını ve bu tür olayların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Son olarak, 2008 zirvesinde verilip daha sonra gerilen taahhütler, o dönemki karar alıcıların rolü ve 2022'de Merkel'in kendi kararını savunduğu anımsatıldı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ: "UKRAYNA’NIN 2008’DE NATO’YA ALINMAMASI BİR HATAYDI, ALINSAYDI RUSYA SAVAŞI ÖNLENEBİLİRDİ"