Ankara: diplomasiyle üretimi buluşturan stratejik merkez

Resepsiyonun amacı ve katılımcılar:

Ankara Sanayi Odası tarafından Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirdi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluş yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Ardıç, etkinlikte yüzden fazla büyükelçi ve uluslararası kuruluş yöneticisini iş dünyasıyla buluşturduklarını vurguladı.

Ankara'nın diplomasi ve iş dünyası köprüsü:

Ardıç, resepsiyonun Ankara'nın küresel diplomasideki konumunu güçlendiren bir platform olduğunu söyledi. Etkinliklerin amacının, diplomatik misyonlarla iş dünyası arasında diyaloğu derinleştirerek karşılıklı güven ve kalıcı iş birlikleri tesis etmek olduğunu belirtti. ASO başkanı, görev süresi boyunca yaklaşık 50 ülkenin büyükelçisi ile bir araya geldiğini, bu görüşmelerde ticaret, yatırım, ortak projeler ve firmaların pazara erişim imkânlarının ele alındığını aktardı.

Ankara'nın jeoekonomik konumu ve dış ilişkilere etkisi:

Ardıç, Türkiye'nin Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişimindeki coğrafi konumunun, ekonomik kapasite ve siyasi ağırlığının ülkeyi yeni küresel düzende özel bir noktaya taşıdığını söyledi. Orta Koridor ile Kalkınma Yolu gibi projelerin Türkiye'yi ticaret ve lojistik ağlarının doğal merkezlerinden biri haline getirdiğini ifade etti. Buna paralel olarak çok boyutlu dış politikanın Türkiye'yi uluslararası meselelerde daha aktif kıldığına dikkat çekti.

Ekonomik ilişkiler, Gümrük Birliği ve vize talebi:

Ardıç, Türkiye'nin Avrupa ile geniş ekonomik bağlarına rağmen uygulamadaki sorunlara işaret etti. Ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve iş dünyasının önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen vize süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Ardıç, sanayicilerin uzun vize randevuları ve belirsiz sonuçlar nedeniyle iş seyahatlerini planlamakta zorlandığını belirterek büyükelçilerden somut destek talep etti.

Ankara'nın üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesi:

Başkentin yalnızca transit geçiş avantajına sahip olmadığını söyleyen Ardıç, Ankara'nın gelişmiş sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve nitelikli insan kaynağıyla ülkenin önde gelen üretim ve teknoloji merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Kentin öne çıkan altyapı göstergeleri arasında 15 organize sanayi bölgesi, 168 Ar-Ge merkezi, 39 tasarım merkezi, 14 teknopark, 11 teknoloji geliştirme merkezi ve 22 üniversite bulunduğu aktarıldı.

Ankara'nın ihracatının yıllık yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştığını, yüksek teknolojili ürünlerin payının ise toplam ihracat içinde yüzde 13 olduğunu belirten Ardıç, bu oranın ülke ortalamasının üç katından fazla olduğuna dikkat çekti. Savunma sanayiinden yazılıma kadar yüksek katma değerli üretimin başkentteki konumunu güçlendirdiğini, Türkiye merkezli Top 100 savunma sanayii şirketinden 5'inin tamamının Ankara'da bulunduğunu ve ASO üyesi olduğunu aktardı.

Ayrıca uluslararası müteahhitlik alanında listede yer alan firmaların sayısının bu yıl 48'e yükseldiğini ve bu firmaların 22'sinin Ankara merkezli olduğunu belirtti.

ASO’nun projeleri: teknoloji üsleri, serbest bölge ve döngüsel sanayi:

ASO olarak başlatılan stratejik projelerle Ankara'nın ekosistemini daha yüksek katma değere taşıma hedefi açıklandı. ASO Teknoloji Üssü planı; toplam 1 milyon metrekare alan içinde 440 bin metrekare kapalı alan, 800'den fazla firma, yaklaşık 18 bin nitelikli istihdam ve yıllık ihracata 1,5 milyar dolar katkı hedefliyor. Odamıza ait 4,2 milyon metrekare alanda planlanan ASO Serbest Bölgesi ise 200'ün üzerinde firma, 40 bin istihdam ve yaklaşık 4 milyar dolar ihracat katkısı sağlaması öngörülüyor.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi projesi de paylaşıldı. ASO Döngüsel Sanayi ve Sıfır Atık OSB yaklaşık 5 milyon metrekare alanda, yaklaşık 250 firmanın yer alacağı bir model olarak tasarlanıyor; burada atık, su ve enerji akışları bölge ölçeğinde yeniden kullanılarak kaynak verimliliği artırılacak.

Diplomasi çağrısı ve insani sorumluluk:

Ardıç, büyükelçilere seslenerek ekonomik iş birliği ve diplomasi köprülerinin güçlendirilmesi gerektiğini yineledi. Büyükelçiliklerin katkısıyla ülkeler arasındaki ekonomik bağların güçleneceğini ve ortak refahın büyüyeceğini kaydetti. Konuşmasında ayrıca Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekerek sivil kayıpların önlenmesi, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barış için uluslararası toplumun sorumluluk alması çağrısında bulundu. Ardıç, savaşın değil, güvenin ve umudun hakim olduğu bir bölge temennisini yineledi.

Genel değerlendirmesinde Ankara'nın siyasi ve diplomatik rolünün, güçlü sanayi ve teknoloji altyapısıyla birleşerek şehri hem bölgesel hem küresel düzeyde stratejik bir merkez haline getirdiğini ifade eden Ardıç, ASO'nun bu yöndeki rolünü ve projelerini hayata geçirmeye kararlı olduğunu belirtti.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ (SOLDA)