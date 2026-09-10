Elazığ'da tarlalar kabakla doldu: 2026 rekoltesi 4 bin tona yaklaşıyor

kabak hasadı başladı:

Elazığ'da farklı kullanım alanları ve çeşitleriyle önem taşıyan kabakta hasat dönemi başladı. İl genelinde üreticiler tarlalarda yoğun mesai yürütürken, 2026 üretim sezonu için olumlu beklentiler öne çıkıyor. Tarımsal takiplere göre hem ekim alanında hem de beklenen verimde artış kaydedilmesi hedefleniyor.

alan ve rekolte verileri:

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında 2 bin 12 dekar alanda 3 bin 885 ton kabak üretimi gerçekleştirildi. 2026 sezonu için üretim alanının 2 bin 24 dekara yükselmesi ve beklenen rekoltenin yaklaşık 4 bin 74 ton seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu artış, mevcut alandaki küçük genişlemeler ve sezona yönelik planlamanın sonucunda beklentiye dönüştü.

tarlarda gözlem ve üretici buluşması:

Hasadı yerinde incelemek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesi Yarımca Köyü'nde üretici Engin Çalışkan'a ait yaklaşık 30 dekarlık alanda gerçekleştirilen bal kabağı hasadına katıldı. Şube müdürü ve teknik personelin de bulunduğu ziyaret sırasında üretici, tarladaki çalışmaların seyri, mevsim koşulları ve sezonun genel durumu hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da kabak üretiminde alan ve rekoltenin artması beklenirken, yetkililer hasat sezonunun üreticiler açısından verimli geçmesini amaçladıklarını belirtiyor. Bölgedeki kabak üretimi, farklı kullanım alanları ve çeşitlerle tarımsal üretim içinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

ELAZIĞ’DA KABAK HASADI BAŞLADI: ÜRETİMDE 4 BİN TONUN ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENİYOR