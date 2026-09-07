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Ankara Elmadağ'da kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek 06 AGS 490 ve 19 SP 990 plakalı otomobillere çarptı; 1 ölü, 7 yaralı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ankara Elmadağ'da kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı

Ankara Elmadağ'da trafik kazası:

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde yaşanan kazada, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden henüz plakası öğrenilmeyen bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı.

Çarpışmada etkilenen araçların plakaları 06 AGS 490 ve 19 SP 990 olarak tespit edildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan araç Kırıkkale yönünden Ankara'ya hareket halindeydi. Sürücünün aracın hakimiyetini yitirmesi sonucu araç yolun karşısına geçip iki otomobile birden çarptı. Kazanın bazı anları bir diğer aracın araç kamerasına yansıdı.

Yaralılar ve soruşturma:

Çarpışma sonucu 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, kazada toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; delil toplama çalışmaları ve görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya başlandı. Kamera kayıtları, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesinde dikkate alınacak.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile böyle çarptı: 1 ölü, 7...

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile böyle çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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