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Ankara kupası'nda 59. randevu: Gençlerbirliği ile Keçiörengücü sahada

TSYD Ankara şubesinde düzenlenen basın toplantısında 59. Ankara Kupası'nın 3 Ekim'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu; kulüp yetkilileri maça çağrı yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:49

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Ankara kupası'nda 59. randevu: Gençlerbirliği ile Keçiörengücü sahada

59. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı yapıldı

59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası öncesi basın toplantısı, TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirildi. Turnuvada Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşılaşacak; müsabaka 3 Ekim saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Toplantıya TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve TSYD üyeleri katıldı.

turnuva düzeni ve çağrı:

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, uzun ve geleneksel turnuvaları sürdürmenin zor olduğuna dikkat çekerek, "Ankaralı spor yazarları olarak TSYD genel merkezinin de katkılarıyla bu yıl 59.’sunu düzenleyeceğiz. Önemli destek verenler var. Başta Gençlerbirliği ve Keçiörengücü takımları olmak üzere önemli sponsorlarımız da oldu." dedi. Tarhan, turnuvanın tek maç üzerinden oynanacağını, uzatma olmayacağını, beraberlik durumunda penaltı atışlarına geçileceğini ve "Ankaralı sporseverleri de maça bekliyoruz" çağrısında bulundu.

teknik direktörlerin değerlendirmeleri:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 59. turnuvanın yaklaşık 40’ında saha içi ve dışında görev aldığını belirterek, "İnşallah bu turnuvayı sezon başlarında daha çok katılımlı bir organizasyon haline getirileceğini düşünüyorum. Keçiörengücü ile milli maç arasında hem maç eksiğini kapatmak hem de hazırlık anlamında önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise turnuvada yer almanın kıymetini vurgulayarak, "Gençlerbirliği gibi hem Ankara’nın hem Türk futbolunun önemli bir değeriyle bu turnuvayı oynayacak olmak ayrı bir heyecan. Bir diğer taraftan baktığım zaman kıymetli ağabeyim meslek büyüğüm, Ankara futbolunun Türk futboluna hediyesi Metin Diyadin ile rakip olarak oynamak aslında bu turnuvanın, bu maçın tarihi değerini daha anlamlı hale getiriyor. Bu anlamda burada olmak, bu organizasyonun içinde olmak hem milli maç arasında maç ritmini korumak için hem de böyle bir arada değerli, tarihi bir turnuvada yer alarak maçta yer alarak oynamak çok daha kıymetli" dedi.

Yetkililer, organizasyonun geleneksel değerine vurgu yaparken Ankaralı taraftarları maça davet etti ve turnuvanın önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefini paylaştı.

TSYD ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI MURAT TARHAN (ORTADA), GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN...

TSYD ANKARA ŞUBESİ BAŞKANI MURAT TARHAN (ORTADA), GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN (SOLDA) VE ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ (SAĞDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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